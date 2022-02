São Caetano busca alcançar a regularidade contra a Lusa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/02/2022 | 09:57



O São Caetano dá sequência hoje à busca pela regularidade no Paulista da Série A-2. Após mais uma derrota, desta vez em casa, para o Rio Claro, hoje o time visita a Portuguesa, a partir das 20h, no Estádio do Canindé. Na visão do Azulão, é a chance para recuperar os pontos perdidos.

"Semana de reabilitação, precisamosmelhorar omais rápido possível, estamos devendo muito para nós mesmos, para a torcida e para a diretoria, que confiou no nosso trabalho", disse o zagueiro Mineiro. "Temos que improvisar, produzir algo a mais para reagir. O elenco é para subir e não estamos apresentando isso nas partidas. Com certeza uma vitória diante da Portuguesa vai nos recolocar no nível que buscamos estar", emendou.