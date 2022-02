Água Santa quer embalar em recepção ao Ituano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/02/2022 | 09:53



O Água Santa quer surfar na onda da primeira vitória no Paulistão, sobre o Novorizontino, e emendar mais um triunfo hoje. A partir das 15h, no Estádio do Inamar, o Netuno recebe o Ituano, pela quinta rodada. E o resultado positivo é importante para os planos do time, que tem como primeiro objetivo alcançar os 12 pontos para fugir do rebaixamento.

"Respaldado por uma vitória, agora é oferecer mais. Mais aliviado, com certeza, e esperançoso em sequência boa, numa afirmação, numa estabilidade, para que a gente consiga aquilo o que projetou fazer desde a formação do time", disse o técnico Sérgio Guedes, que ganhou reforço para a sequência do torneio: o atacante Álvaro, 24 anos, emprestado pelo Náutico-PE.