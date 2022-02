Ramalhão visita o turbulento São Paulo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/02/2022 | 09:50



O Santo André deixou escapar no último lance dois preciosos pontos na partida contra o Mirassol, ao sofrer o empate aos 51 minutos do segundo tempo, domingo. Hoje, o Ramalhão tem mais um difícil compromisso na condição de visitante, mas tem condições de alcançar a vitória que fugiu por entre os dedos no Interior. Hoje, às 19h, no Morumbi, os comandados de Thiago Carpini visitam o São Paulo, este que ainda não venceu no Paulistão e tem apenas um ponto em três jogos.

De acordo com o goleiro Jefferson Paulino, falhas como as cometidas em Mirassol custam caro, mas serviram de lição. "O que fica para nós de aprendizado é o detalhe. Nos gols do Mirassol, as jogadas estavam controladas em nossos pés e demos ao adversário. Minimizar os erros nos colocará mais próximos da vitória", disse o arqueiro ramalhino. "Estamos em evolução a cada jogo, melhorando em todos os aspectos, tático, físico e técnico. Vamos procurar evoluir somando pontos, vencendo os confrontos e dando alegria para o nosso torcedor."

Sobre o duelo de hoje, Jefferson Paulino falou sobre as dificuldades e a importância. "É um jogo que todos estão de olho. O adversário está buscando a reabilitação e nós buscando a nossa evolução. É sempre bom enfrentar adversários deste porte. Tem um sabor especial dentro do que é o duelo, e estamos preparados para fazer uma grande partida", finalizou o goleiro.

Thiago Carpini deverá promover alterações, como a volta do volante Serginho, que havia sido poupado. Do outro lado, Rogério Ceni também acena com mudanças no time.

SÃO PAULO Jandrei (Tiago Volpi); Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni. SANTO ANDRÉ Jefferson Paulino; Thiago Ennes (Jeferson), Luiz Gustavo (Lucão), Carlão (Laércio) e THallyson; Serginho, Dudu Vieira, Jatobá e Giovanny; Tocantins e Todinho. Técnico: Thiago Carpini.