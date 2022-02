Com show de Antetokounmpo, Bucks freiam reação tardia dos Lakers e vencem na NBA

09/02/2022 | 09:30



Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks passou por cima do Los Angeles Lakers, na Arena Crypto.com, em Los Angeles, pela rodada de terça-feira da temporada regular. Depois de abrir até 30 pontos de vantagem, o time de Milwaukee terminou com a vitória por 131 a 116, freando uma reação tardia da equipe da Califórnia no último quarto.

O destaque da partida, mais uma vez, foi o astro grego Giannis Antetokounmpo, que marcou 44 pontos. Ele foi bem acompanhado por Bobby Portis, que marcou 23, e Khris Middleton, responsável por outros 21. Os Bucks seguem na disputa da liderança da Conferência Leste - agora tem 34 vitórias e 21 derrotas. O líder é o Miami Heat, que tem a campanha de 35 triunfos em 55 partidas.

Pelos Lakers, quem mais pontuou foi LeBron James, com 27 pontos, seguido por Anthony Davis, com 22, e Malik Monk, com 20. O time de Los Angeles ocupa a nona posição no Oeste com 26 vitórias e 29 derrotas, dentro da zona de classificação ao "play-in" (fase anterior aos playoffs).

Após a derrota, quando perguntado sobre os Bucks, LeBron James recusou a ideia de que a partida desta terça-feira entre os dois times seria a chance dos Lakers entender onde eles se encontram na hierarquia da NBA neste momento.

"Onde eles (Bucks) estão agora? Eu não sei. Acho que podemos chegar ao nível em que o Milwaukee está agora? Não. É isso que você quer ouvir de mim? Não. Eu espero que possamos alcançar o nível deles, mas agora, não estamos. Não podemos chegar onde eles estão agora. Eles são os atuais campeões por um motivo e eu garanto que se você perguntasse aos times que estão saindo da bolha se eles poderiam chegar ao nível em que estávamos jogando quando vencemos um campeonato, eles teriam dito a mesmo coisa", afirmou.

LÍDER VENCE - Melhor campanha de toda a NBA neste momento, o Phoenix Suns segue fazendo "vítimas" na temporada. Mesmo em seu segundo jogo em dois dias, a franquia do Arizona cresceu no momento decisivo e bateu o Philadelphia 76ers por 114 a 109, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, chegando ao terceiro triunfo consecutivo.

Com grande atuação, Devin Booker brilhou e foi o cestinha da noite com 35 pontos, sendo 47% no aproveitamento de quadra. Destaque ainda para Mikal Bridges (23 pontos) e para os "double-doubles" (dois dígitos em dois fundamentos) de Chris Paul (16 pontos e 12 assistências) e do reserva JaVale McGee (15 pontos e 12 rebotes).

Pelos 76ers, Joel Embiid foi novamente o grande nome da equipe, mas não conseguiu evitar o resultado ruim. O pivô camaronês teve mais um "double-double" na temporada com 34 pontos e 12 rebotes. Ele foi seguido de perto por Tobias Harris, que anotou 30 pontos e sete rebotes. A pontuação da equipe ficou mais concentrada na dupla.

Os Suns seguem sobrando com uma campanha irrepreensível de 44 vitórias e 10 derrotas. Do outro lado, os 76ers permanecem no quinto lugar do Leste, mesmo com a derrota, e tem um retrospecto de 32 triunfos em 54 partidas.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 109 x 114 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 133 x 112 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 91 x 126 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 135 x 109 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 110 x 97 Houston Rockets

Dallas Mavericks 116 x 86 Detroit Pistons

Denver Nuggets 132 x 115 New York Knicks

Los Angeles Lakers 116 x 131 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 95 x 113 Orlando Magic

Sacramento Kings 114 x 134 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

Utah Jazz x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves