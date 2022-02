Obituário - 09 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/02/2022 | 09:07



SANTO ANDRÉ

Maria Rondelli Mitestainer, 94. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luzia Sales Araujo, 93. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Odovaldo Tagliamento, 88. Natural de Cabrália Paulista. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Cabrália Paulista.

Raymundo Varandas, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 5. Cemiterio da Saudade, Vila Assunção.

Dirce de Toledo Miguel, 84. Natural de Poá (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carlos Conigero, 83. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Banov Thieghi, 83. Natural de Cosmópolis (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

José Antonio Azolino, 80. Natural de Gavião Peixoto (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jose Carlos Barbosa, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Paschoal Gorgulho, 75. Natural de Rincão (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilene Ferreira, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kátia Silene Ribeiro, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Esteticista. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos de Moura, 46. Natural de São Caetano. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Georgete Rodrigues de Castro, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo Inácio da Costa, 93. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Diamantina de Souza Garbi, 92. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Urbano Galutti, 92. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Akira Codama, 90. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Malvina Bertollo Parussolo, 89. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Domicilia dos Santos Pereira, 82. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Kikue Morimoto, 80. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Miguel Ciulac, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Mohamad Yosses Hindi, 77. Natural do Líbano. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Islâmico de Guarulhos (São Paulo).

Ana Maria Cyriacope, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Sérgio Muraco, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Ivanete Rosa de Farias Lima, 54. Natural de Brejolândia (Bahia). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Antonio Hernando Soares Bezerra, 43. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Samuel Espessote Domiati, 38. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Domingos Spagnuolo, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A



Josefa de Jesus, 96. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Diadema. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Josefa Quitéria de Lima Lucena, 95. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Nair do Nascimento Silva, 91. Natural de Malhada (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Goldoni, 91. Natural de Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Memorial Parque Paulista.

Jenny Alves Leonaro, 89. Natural de Cruzeiro (São Paulo). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Adami Ferreira, 88. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Severino Arosa Costa, 86. Natural da Espanha. Residia na Vila Marari, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Eva Joana Delpasso Delpino, 85. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema

Sérvulo Batista, 85. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Elza Ferreira Inácio, 83. Natural de Lajinha (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Áurea Angélica de Couto da Silva, 81. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Anália de Sousa Nascimento, 81. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no Jardim Uberaba. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Edílio Pierim, 80. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Carmo Damião, 80. Natural de Ibateguara (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores dos Santos, 80. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Maria Elza de Jesus Portugal Teles, 79. Natural de São Sebastião do Passe (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Neuza Maria Martinez, 75. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Melo, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Carlos Custódio, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Diva Esteves Guimarães Rocha, 66. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Almeida de Freitas, 66. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Memorial Parque Paulista.

Francisco Vieira da Silva, 64. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Nivaldo José da Silva, 61. Natural de São João do Tigre (Paraíba). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Antonio de Oliveira, 58. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Roberto Nunes, 57. Natural de Neves Paulista. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Carlos Gouveia Lima, 56. Natural de Nova Russas (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Augusto Gomes dos Santos, 49. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Argemira de Santana, 46. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

José Nilton Pereira de Souza, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauricio Adriano da Silva, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal de Toledo (Parana).



M A U Á

Raimundo Antonio Miguel, 84. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Francisco Munhoz Bueno Junior, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Estância Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Jovita Ferreira Rodrigues, 89. Natural de Aimorés (Minas Gerais). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Santo André. Cemitério São José.

Edvina Caetano de Assis, 86. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Cláudio Correia, 62. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no bairro Planalto Bela Vista, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.