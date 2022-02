Clarice Lispector em SP: exposição, musical e passeio por suas obras em livrarias

09/02/2022 | 08:54



Uma das maiores escritoras brasileiras, Clarice Lispector (1920-1977) vem sendo homenageada ao longo do último ano pelo seu centenário de nascimento - ela nasceu em 10 de dezembro de 1920. Foram peças, lançamentos, seminários, debates. E a programação segue.

Se você é fã da autora de A Paixão Segundo G.H. e A Hora da Estrela e está em São Paulo, há pelo menos três opções de programas para mergulhar no universo de Clarice Lispector.A mostra Constelação Clarice, no Instituto Moreira Salles, é um vasto passeio pela obra de escritora nascida na Ucrânia que chegou ao Brasil ainda menina e uma investigação sobre sua influência. No Sesc Santana, com ingressos vendidos por semana, acaba de estrear o musical A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa. E, com tantos lançamentos e relançamentos da obra de Clarice, vale seguir sua trilha pelas novas (ou não tão novas) e charmosas livrarias de rua de São Paulo - ou na livraria de sua preferência (confira abaixo).

Exposição Constelação Clarice

Aberta em outubro, a exposição Constelação Clarice entra na reta final e fica em cartaz até o dia 27 de fevereiro, no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. Trata-se de uma investigação da poética da autora, com curadoria de Eucanaã Ferraz e Veronica Stigger, por meio de aproximadamente 300 itens, incluindo manuscritos, fotografias, cartas, discos, matérias de imprensa e outros documentos. Onze núcleos apresentam obras em diversos suportes, criadas por 26 artistas visuais atuantes entre as décadas de 1940 e 1970.

- Serviço: Instituto Moreira Salles (Av. Paulista, 2.424). De 3ª a domingo e feriados (exceto segunda), das 10h às 20h. Última admissão: 30 minutos antes do encerramento. Entrada gratuita. Até 27/2.

Musical A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

O musical A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa é uma adaptação para os palcos do livro mais popular de Clarice Lispector. A obra acompanha a migrante nordestina que se muda para o Rio de Janeiro, onde leva uma vida marcada pela ausência de afeto e poesia. Vista pela sociedade como uma mulher desprovida de qualquer atrativo, Macabéa se contenta com uma existência medíocre: ganha menos do que um salário, divide um quarto com quatro pessoas, sofre com um chefe rigoroso e não atrai a atenção de ninguém. O espetáculo tem direção de André Paes Leme, músicas de Chico César e Laila Garin no papel de Macabéa.

- Serviço: Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579). 6º e sábado, às 21h, e domingo, às 18h. A venda dos ingressos é feita semanalmente no portal do Sesc e nas bilheterias. R$ 40. Até 27/2.

Um passeio pelos livros de Clarice Lispector

Nos últimos anos, a Rocco, que edita a obra de Clarice Lispector, vem relançando os livros da autora com novo projeto gráfico e com reproduções de telas pintadas pela escritora nas capas. E vem, ainda, apresentando novos títulos aos leitores brasileiros, como volumes com todas as suas cartas, todos os seus contos e todas as crônicas, por exemplo. Outra novidade foi o lançamento, no fim de 2021, de À Procura da Própria Coisa: Uma Biografia de Clarice Lispector, de Teresa Montero.

Tem lançamento também para os pequenos leitores, como a reedição, com novo projeto, seguindo os títulos A Mulher Que Matou os Peixes e O Mistério do Coelho Pensante, de A Vida Íntima de Laura.

Também recentemente, a Global publicou De Natura Florum - uma espécie de herbário em prosa, com 24 verbetes que trazem o olhar da escritora sobre o processo de floração e os diferentes tipos de flores.

E quem quiser conhecer uma Clarice diferente, a das colunas femininas publicadas em jornais e revistas, pode conferir esses textos em Correio Para Mulheres, também no catálogo da Rocco.

Dez livrarias de rua para visitar em São Paulo:

- Gato Sem Rabo

Rua Amaral Gurgel, 352 - Vila Buarque

- Ponta de Lança

Rua Aureliano Coutinho, nº 26 - Vila Buarque

- Yerba

Rua Pirineus, 86 - Campos Elíseos

- Livraria da Tarde

Rua Cônego Eugênio Leite, 956 - Pinheiros

- Livraria Mandarina

Rua Ferreira de Araújo, 373 - Pinheiros

- Livraria da Travessa

Rua dos Pinheiros, 513 - Pinheiros

- Livraria da Vila

Rua Fradique Coutinho, 915 - Pinheiros

- Livraria Martins Fontes

Av. Paulista, 509

- Livraria Simples

Rua Rocha, 259 - Bela Vista

- Livraria do Brooklin

Rua Hollywood, 275 - Brooklin.