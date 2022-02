Toyota projeta elevar em 20% as vendas de automóveis em 2022

Nilton Valentim

09/02/2022



A Toyota, que tem uma de suas unidades em São Bernardo, fechou 2021 com 175 mil carros vendidos, o que compreende aumento de 26% em relação a 2020. Para este ano, a empresa de origem japonesaestima elevação de 20% nas vendas.

Três produtos se destacaram no portfólio da marca em 2021, o sedã Corolla, com 41,9 mil unidades vendidas, a picape Hilux (45.884) e o SUV Corolla Cross, lançado em março do ano passado, que começou a ganhar o gosto do consumidor com a comercialização de 34.253 unidades em dez meses.

"O ano de 2021 se mostrou mais desafiador do que os nossos prognósticos. Seguimos nos reinventando para superar as dificuldades e mantemos diálogo franco e aberto com nossos colaboradores, concessionários, fornecedores, governo e outros agentes da sociedade. Está cada vez mais claro que temos que buscar uma agenda sustentável de competitividade para o Brasil, que favoreça um ambiente justo de competição para toda a indústria e é isso que vamos seguir fazendo", afirma Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.

Um dos grandes desafios de 2021 foi gerenciar os efeitos globais da falta de componentes. Apesar de também afetada, a Toyota terminou com uma produção de quase 172 mil unidades em suas duas fábricas que produzem automóveis no Estado de São Paulo, Sorocaba e Indaiatuba, crescimento de 48% sobre 2020. Em São Bernardo são fabricadas peças. Além disso, o gerenciamento dos insumos,aliado à perspectiva de crescimento do mercado, permitiu a abertura de um terceiro turno na unidade de Sorocaba no mês de novembro com o intuito de suprir a demanda de seus produtos no mercado interno e também nos países da América Latina e Caribe.

A empresa exportou 35% da produção brasileira em 2021. Os principais destinos que recebem os modelos Corolla Cross, Corolla, Yaris e Etios (que segue sendo produzido apenas para exportação) são Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e Uruguai.

Em 2021, o mercado de veículos eletrificados bateu recorde de vendas no Brasil, superando 30 mil unidades. Com um total de quase 20 mil veículos eletrificados vendidos (56,5%), a montadora consolidou-se como líder absoluta desse segmento. Os responsáveis por essa performance foram os modelos Corolla sedã e Corolla Cross híbridos flex, únicos no mundo a contar com essa tecnologia e únicos eletrificados produzidos na América Latina.

"Mesmo com um compromisso de longo prazo como o que temos no Brasil, tem sido cada vez maisdifícil planejaro futuro e garantir nossa sustentabilidade. Por isso, uma agenda de competitividade se faz mais do que necessáriapara atrair novos investimentos e gerar mais emprego e renda, tão necessários ao País. Além disso, é mandatório que o Brasil corrija as distorções tributárias criadas no passado que tanto prejudicam a competição saudável entre as empresas", completa Chang.