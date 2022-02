Macron se reúne com presidente ucraniano, após diálogo com Putin

08/02/2022 | 10:02



O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, nesta terça-feira, 8, em meio a temores de que o país sofra uma invasão militar da Rússia. Na segunda, Macron teve encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, mas o diálogo aparentemente não gerou avanços concretos.

O Kremlin mobilizou cerca de 100 mil soldados russos em áreas próximas da fronteira com a Ucrânia, mas nega que esteja planejando um ataque.

O governo russo quer garantias do Ocidente de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não aceitará a Ucrânia ou outro ex-Estados soviéticos como membros e que os EUA e aliados removam equipamento militar e forças deslocadas para o Leste Europeu nas últimas semanas. A Casa Branca e a Otan rejeitaram as exigências de Moscou.

A conversa de Macron com Putin, na segunda-feira, durou mais de cinco horas, e o líder francês disse que a reunião lhe permite avaliar que "não houve degradação ou (nova) escalada" nas tensões. Putin, por sua vez, disse após o encontro com Macron que as exigências de Moscou foram ignoradas por EUA e Otan, mas sinalizou disposição de continuar negociando. Fonte: Associated Press.