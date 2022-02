Estado desmente Mauá e afirma que limpou piscinão

Daniel Tossato



01/02/2022 | 05:28



O governo do Estado de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB), desmentiu a Prefeitura de Mauá, cujo chefe do Executivo é Marcelo Oliveira (PT), e afirmou que efetuou a limpeza de um dos principais piscinões da cidade, que fica próximo ao Paço Municipal.

Conforme levantamento feito pelo Diário junto ao Daee (Departamento de Água e Energia Elétrica), responsável pela manutenção do reservatório, o piscinão foi completamente limpo no dia 17 de dezembro de 2021, ou seja, dias antes de o município ser assolado por diverso pontos de alagamentos devido às fortes chuvas do dia 28 de dezembro.

No mesmo dia, o prefeito Marcelo Oliveira reclamou de problemas na manutenção do equipamento e culpou o governo Doria pela falta de limpeza no piscinão, que seriam responsáveis pelas inundações na região no entorno do Paço Municipal.

Logo após a enchente, o prefeito Marcelo Oliveira emitiu nota oficial e foi às redes sociais para tentar explicar o motivo que levou Mauá a ficar debaixo d’água. Também em um vídeo, publicado em seu Facebook oficial, o petista afirmou que cobrou o governo estadual para que realizasse a manutenção dos equipamentos.

“Voltamos a cobrar do governo estadual a liberação de recursos para a conclusão de obras de aprofundamento do piscinão do Paço, na região central de Mauá, e de aumento da vazão de água que passa por baixo da linha do trem. Encaminhei novamente a solicitação ao Estado nesta terça-feira, 28 de dezembro, após nossa cidade voltar a registrar chuvas acima da média pela segunda vez em menos de 15 dias”, disse o prefeito. No dia 14 de dezembro, a cidade também sofreu com as chuvas que, mais uma vez, alagaram as ruas, principalmente na região do Centro.

Um fato chamou a atenção dos moradores que sofreram muito em meio aos alagamentos na cidade. No dia 30 de dezembro, ou seja, dois dias após a enchente, o prefeito Marcelo Oliveira autorizou pacote de aumentos de tributos e taxas, como na coleta de esgoto, na CIP (Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública) e também no estacionamento rotativo Zona Azul.



LIMPO EM DEZEMBRO

Ao Diário, o Daee declarou que os piscinões sob responsabilidade do governo do Estado passam por cronograma contínuo de limpeza e manutenção. “No caso do piscinão RT-1A Paço Municipal, em Mauá, durante o ano 2021 o Daee fez trabalhos de escavação, limpeza e capinagem que resultaram na retirada de 10,4 mil metros cúbicos de sedimentos, além da capinar uma área de 81 mil metros quadrados de vegetação. Em julho/21 foram realizados serviços de limpeza e em 17/dezembro/21 foram concluídas novas ações de limpeza e capinagem. Atualmente, o equipamento opera com 97% de sua capacidade total de reservação (136 milhões de litros de água), e conforme o cronograma, novas ações de manutenção estão previstas para março deste ano.”

A Prefeitura de Mauá não respondeu aos questionamentos do Diário até o fechamento desta edição.