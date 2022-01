Maraisa desabafa sobre saudade de Marília Mendonça: Sofro e morro todo dia

28/01/2022 | 12:11



Maraisa, da dupla com Maiara, usou as suas redes sociais para lamentar a saudade da sua amiga, a cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo no dia cinco de novembro de 2021.

Em sua conta oficial do Twitter, a artista revelou que sofre todos os dias com a ausência da sertaneja. Vale lembrar que as amigas estavam fazendo o maior sucesso com o projeto Patroas.

Sofro e morro todo dia, Marília, escreveu ela.

Através dos comentários, Maraisa recebeu o apoio dos fãs, que escreveram inúmeras mensagens carinhosas e cheias de amor.