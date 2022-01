O pós-indústria

Do Diário do Grande ABC



28/01/2022 | 08:34



O Grande ABC vai receber investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões em 2022. Até 2025, a projeção salta para R$ 10 bilhões. O montante, que reúne aportes privados e públicos, conta de estudo produzido pelo Consórcio Intermunicipal e Agência de Desenvolvimento Econômico. Os números surpreendem quem imaginava que os percalços da política e economia nacionais, como, por exemplo, reformas estruturais paradas no Congresso e inflação em alta, poderiam ter estagnado o desenvolvimento da região. Ledo engano. As sete cidades, como se comprova, seguem sendo atrativas aos olhos dos investidores.

Intitulado de Radar de Investimentos Grande ABC, o levantamento elenca 60 projetos já anunciados para a região neste ano. O setor privado será responsável por R$ 1,9 bilhão dos aportes previstos para 2022, com destaque para o segmento de logística. Da área pública virão R$ 906,1 milhões, a maior parte em obras de infraestrutura. Além dos valores, o estudo expõe a mudança da matriz econômica regional, menos dependente da indústria – e talvez esta deva ser a faceta que mereça ser observada com mais atenção.

Embora ainda atraia muito dinheiro e seja fundamental para manter girando em alta velocidade a roda econômica do Grande ABC, a indústria deixou de exercer o protagonismo de algumas décadas atrás. Natural, portanto, que a região se aventurasse por novos caminhos, em movimento que, comprova o estudo ora divulgado, começa a dar sinais de consolidação.

Tome-se como exemplo o que aconteceu com o ramo da logística. Trata-se de segmento que se adaptou muitíssimo bem ao Grande ABC. Certamente porque a região soube ‘vender’ uma de suas melhores características, a localização privilegiadíssima entre o Porto de Santos e o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. As sete cidades possuem muitas outros atrativos que podem servir de estímulo a novos nichos. Basta saber oferecê-los de maneira adequada ao mercado. Com sua expertise, Consórcio Intermunicipal e Agência de Desenvolvimento podem ajudar na tarefa. Mãos à obra, pois.