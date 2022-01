Estádios da região passam por ajustes para receber grandes

Dérek Bittencourt



28/01/2022 | 00:01



A região recebe neste fim de semana dois dos grandes clubes do País em duelos pela Série A-1 do Campeonato Paulista com equipes do Grande ABC. Amanhã, às 16h, o São Bernardo FC mede forças com o Palmeiras, no Estádio 1º de Maio, enquanto no domingo, às 18h30, o Santo André duela com o Corinthians, no Bruno Daniel. Ontem, ambas as praças esportivas passavam pelos últimos ajustes para sediar estes compromissos. Os locais, inclusive, foram oficialmente desinterditados pela FPF (Federação Paulista de Futebol) no prazo limite, ou seja, três dias antes de a bola rolar.

No Bruno Daniel, por exemplo, funcionários faziam ontem a demarcação do gramado sintético, este que pode servir como arma ramalhina na tentativa de surpreender o Timão. Já no 1º de Maio, além da pintura das linhas do campo, as arquibancadas também ganhavam tinta preta e amarela, cores do Tigre.

A diretoria aurinegra deu início à venda de ingressos para a visita do Palmeiras. A comercialização ocorre tanto nas bilheterias do estádio (das 11h30 às 17h; ontem, inclusive, houve filas) quanto pelo site jogapro.com.br/sao-bernardo. Os valores dos bilhetes são R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) para arquibancadas, e R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira) para cadeiras, setor este exclusivo a torcedores aurinegros.

O acesso dos palmeirenses ao 1º de Maio será pelos portões 3, 4 e 5 (a torcida alviverde terá à disposição todo o setor de arquibancadas), enquanto os são-bernardenses (que ficarão na área abaixo das cabines de imprensa e camarotes) ingressarão o estádio pelo portão 2.

Já os bilhetes para Santo André x Corinthians estão em fase final de venda, que até ontem era restrita à sede social do Ramalhão (Jaçatuba) e pelo site www.totalticket.com.br/evento/21582, mas a partir de hoje também estará disponível nas bilheterias do Bruno Daniel, das 10h às 16h. Restam apenas 900 dos 5.500 ingressos para corintianos (que ficarão na arquibancada principal, com acesso pelo portão B, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo) e 1.300 dos 2.500 para ramalhinos (que terão à disposição o setor oposto, com entrada pela Rua 24 de Maio).

Para a partida, os ingressos custam R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira). Menores de 12 anos e maiores de 60 anos não pagam entrada, mas precisam retirar o bilhete no dia do jogo mediante apresentação de documento de identidade com foto.

No domingo, a torcida uniformizada Fúria Andreense estará em frente ao portão J do estádio arrecadando donativos para enviar à Bahia.