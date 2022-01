Quatro a cada dez adultos já receberam a 3ª dose na região

Anderson Fattori

23/01/2022 | 00:01



Quatro a cada dez adultos que moram nas cidades do Grande ABC já receberam o imunizante de reforço contra a Covid-19. Isso que mostram os boletins epidemiológicos enviados pelas prefeituras. Até ontem, foram aplicadas 850.007 terceiras doses, o que representa 40,6% dos 2.091.304 pessoas com 18 anos ou mais que moram nos sete municípios.

A adesão da população do Grande ABC a dose de reforço é bem maior do que a observarda no restante do País. Levando em consideração o número total de 2.825.048 habitantes da região, 30% já receberam o imunizante adicional, marca igual a registrada no restante do Estado de São Paulo. No Brasil, no entanto, a cobertura da terceira dose não passa de 18,1%.

Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga destacou a importância da imunização durante atividade realizada em Manaus. “Solicito a colaboração de cada um para que leve aqueles que vocês conhecem para tomar a segunda dose da vacina. E aqueles que não tomaram dose de reforço, que procurem receber essa dose. Só assim vamos ser efetivos e evitar formas graves de doença, que pode levar à morte dos nossos irmãos, não só na região Norte como no Brasil”, disse o ministro.

As cidades do Grande ABC também atingiram níveis satisfatórios de cobertura da primeira e da segunda dose da vacina contra a Covid. Até ontem, 78,2% de toda a população já havia iniciado o esquema vacinal, enquanto que 73,1% já completaram o esquema vacinal.