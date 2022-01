Após Carnaval ser adiado, Sabrina Sato se pronuncia: Em abril

22/01/2022 | 12:10



O Carnaval de 2022 não será mais na data programada. Por conta do aumento de casos da Covid-19, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro resolveram adiar a festança, que acontecerá no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

Amante da festa, Sabrina Sato aproveitou a novidade para falar sobre o caso, publicando em seus Stories que a programação que ela tinha para os dias de folia vão continuar, agora em nova data. Ao compartilhar os posts da Vila Isabel, sua escola no Rio de Janeiro, e do Camarote Bar Brahma, do qual é Madrinha em São Paulo, ela escreveu que o Carnaval da Sabrina será em abril, junto com todas as comemorações.

A escola carioca falou da decisão com o seguinte comunicado:

Atenção, Povo do Samba! Por decisão da Prefeitura do Rio, levando em conta o quadro atual da pandemia de Covid-19, nosso desfile foi adiado para o feriadão do Dia de Tiradentes em abril. Em breve, vamos comunicando a todos sobre os nossos ensaios e os preparativos para esses desfile que há de ser inesquecível! #VilaIsabel #samba #Carnaval2022 #Sapucaí #carnaval

Já o camarote não fez comunicado ainda, mas a própria Sabrina já adiantou que a programação segue adiada também por lá. Quando ela foi anunciada para o Carnaval deste ano, o post foi o seguinte:

Será que estamos bem representados de madrinha? Sim ou com certeza? A musa das musas @sabrinasato está mais um ano fazendo a festa ao nosso lado. É alegria, carisma e talento na essência. Preparados? O reencontro realmente promete ser inesquecível.