Piloto são-caetanense entra em ação nas Mil Milhas

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



22/01/2022 | 08:53



A piloto são-caetanense Lu Klai disputará a partir da meia-noite deste sábado as Mil Milhas Chevrolet Absoluta, no autódromo de Interlagos. Ela estará ao lado de Patrícia Sobrinho e Fátima Escaleira compondo a única equipe integralmente feminina do grid. Elas estarão a bordo de um VW Voyage estilizado e em dois tons de rosa. O BandSports transmitirá as duas primeiras e últimas duas horas da prova.



“É sempre um enorme prazer correr, ainda mais sabendo que terei uma cidade inteira torcendo por mim, já que sou filha de São Caetano e, com certeza, darei meu melhor para poder levar o nome da minha cidade para o Estado de São Paulo e o Brasil”, disse Lu Klai, que foi segunda colocada na edição do ano passado e, neste, espera alcançar junto das companheiras o lugar mais alto do pódio.



Estão previstas 373 voltas no circuito paulistano, o equivalente a 1.609 quilômetros percorridos.