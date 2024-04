Sabalenka inicia defesa do título do WTA 1000 de Madri com dura vitória sobre polonesa

Acostumada a disputar finais e atual campeã do Aberto da Austrália, a belarussa Aryna Sabalenka vem sofrendo no circuito nos últimos torneios. Nesta sexta-feira, a número 2 do mundo precisou de três sets para largar com vitória na defesa do título do WTA 1000 de Madri, na Espanha. Diante da polonesa Magda Linette, avançou com 6/4, 3/6 e 6/3 após 2h12.

Desde o anúncio da morte do ex-namorado, Konstantin Kotsov, dia 19 de março, que a segunda colocada do ranking vem sofrendo para apresentar grandes partidas em quadra. A belarussa caiu nas quartas em Stuttgart, na segunda rodada em Miami e nas oitavas em Indian Wells.

Nesta sexta-feira, quebrou o saque de Linette logo no terceiro game e fechou o primeiro set em 6 a 4. Mas não manteve o ritmo e cedeu o empate na parcial seguinte, após ver a rival abrir 4 a 1 e não conseguir reagir.

A decisão, então, veio no terceiro set. E o jogo foi duro, até 4 a 3, quando conseguiu a quebra e depois sacou para fechar por 6 a 3 e evitar a queda precoce. A próxima adversária será Robin Montgomery, no domingo. A americana se garantiu com virada sobre a britânica Katie Boulter, parciais de 1/6, 6/3 e 6/4.

Outra favorita que largou bem em Madri foi a casaque Elena Rybakina, quarta do mundo. Em sets diretos, passou pela italiana Lucia Bronzetti, parciais de 6/4 e 6/3. Na próxima fase a adversária será Mayar Sherif, do Egito, que deixou a 25ª cabeça de chave, a ucraniana Marta Kostyuk, pelo caminho, com triunfo por 6/2 e 7/5.

Outra Top 10 eliminada na rodada foi chinesa Qinwen Zheng, superada por Yulia Putintseva, do Casaquistão, parciais de 7/5, 2/0 e abandono. A sexta favorita sentiu uma lesão e desistiu. Markéta Vondrousova (7ª favorita), Daria Kasatkina (10ª), Jasmine Paolini (12ª) e Danielle Collins (13º), se deram bem e confirmaram classificação.