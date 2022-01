Do Diário do Grande ABC



21/01/2022 | 23:59



Não bastasse o recrudescimento da pandemia de Covid-19, o Grande ABC é assolado por surto de Influenza. Enfrentar dois adversários de alta magnitude concomitantemente virou desafio às administrações. Principalmente porque o aumento da procura por testes para a detecção dos vírus causadores das doenças desabasteceu o mercado. Está difícil encontrá-los inclusive em estabelecimentos privados, imagine-se então na rede pública. Pois mesmo nesta situação adversa, a Prefeitura de Santo André revelou ontem medida importante: a compra de 10 mil exames que identificam os dois agentes patológicos ao mesmo tempo.



A administração investiu R$ 2 milhões na aquisição do lote inicial, que pode ser complementado com outras 40 mil unidades, a depender do comportamento do vírus. A testagem em massa da população, identificando os infectados com maior rapidez, ajuda a reduzir a velocidade da disseminação dos vírus, o que deve contribuir para acelerar o fim tanto da pandemia do novo coronavírus quanto o surto do H3N2.



Na próxima semana, a partir da terça-feira, segundo revelou a este Diário o prefeito Paulo Serra (PSDB), os testes capazes de diagnosticar as duas doenças estarão disponíveis à população andreense nos 40 consultórios de campanha que o governo vai abrir para dar conta do crescimento do número de pessoas com sintomas. Infectologistas e pneumologistas já confirmaram que existe a possibilidade de o indivíduo se contaminar com o coronavírus e o H3N2 ao mesmo tempo – ainda que a probabilidade seja pequena.



O mapeamento dos vírus vai garantir informações importantes para a área técnica da Prefeitura ser mais precisa no momento de elaborar seu plano de ação. Conhecer o inimigo é fundamental para combatê-lo. Os testes são fundamentais para fornecer subsídios aos profissionais de saúde no aprimoramento dos mecanismos de ataque aos agentes patológicos e proteção da sociedade. Que o bom exemplo de Santo André frutifique e estimule outras cidades a seguir-lhe os passos.