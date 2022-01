São Paulo avança após quedas de luz e confusão

Dérek Bittencourt



20/01/2022 | 00:25



Em jogo de muita confusão, o São Paulo venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, ontem à noite, no Anacleto Campanella, em São Caetano, e avançou às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual enfrentará o Palmeiras, no sábado. O jogo começou após 20 minutos de atraso. O primeiro motivo foi a falta de energia no estádio. Depois a ambulância precisou deixar o local para levar uma senhora ao hospital. Ela estava do lado de fora para entrar e assistir ao jogo quando confusão na área de acesso da torcida são-paulina causou empurra-empurra. Nas redes sociais, os tricolores denunciaram truculência da Polícia Militar. Vídeos mostram bombas utilizadas pelos agentes de segurança, muita correria e crianças assustadas.

Quando a bola rolou, o Cruzeiro se impôs e abriu o placar, com Ageu. Pouco depois, porém, nova queda de energia interrompeu a partida por mais 20 minutos. Antes do intervalo, Maioli deixou tudo igual. Na segunda etapa, o jogo estava aberto, com os dois times trocando oportunidades, até que Vitinho decretou a vitória tricolor.

Já o Palmeiras teve mais facilidade. Fez 5 a 2 no Oeste, em Barueri. Os gols alviverdes foram marcados por Gabriel Silva, Giovani (dois), Pedro Botelho e Endrick, este uma pintura de bicicleta.