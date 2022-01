Sob pressão, Mauá vai vacinar autistas

Daniel Tossato



19/01/2022 | 05:27



Após ofício encaminhado pelo vereador oposicionista Leonardo Alves (PSDB), que pedia a inclusão de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) no esquema de vacinação contra a Covid-19, a Prefetiura de Mauá, comandada por Marcelo Oliveira (PT), colocou essa parcela do público infantil – de 5 a 11 anos – na prioridade de imunização.

No documento enviado pelo parlamentar à secretária de Saúde Cristina Pereira Bortoletto, anteontem, ele pede urgência para elaboração de estudo sobre a vacinação desse público e solicita a “realocação” das crianças com autismo no grupo prioritário.

“Vimos, através deste, solicitar com urgência um estudo referente à viabilização da realocação de crianças com transtorno do espectro autista no grupo prioritário de vacina contra a Covid-19, podendo ser imunizadas nas primeiras fases da vacinação para crianças”, sustentou o vereador tucano no documento.

Por meio de nota publicada em perfil oficial da gestão, a administração petista informou que na segunda-feira mesmo incluiu no grupo prioritário o público infantil com TEA, aparentemente após receber o ofício do parlamentar. “A Prefeitura incluiu no grupo prioritário nesta primeira fase também o público infantil com transtorno do espectro autista”, declarou a gestão petista.

Conforme o vereador Leonardo Alves, a ausência do grupo de crianças com espectro autista na vacinação, em um primeiro momento, mostrou a desorganização da administração de Marcelo Oliveira em um dos momentos mais importantes da vacinação contra a Covid.

“Apesar da resposta rápida da administração (sobre a inclusão), a Prefeitura de Mauá mostrou uma desorganização na hora de elaborar a fila da imunização das crianças. Vamos continuar a fiscalizar o andamento da vacinação para que este tipo de falha não ocorra novamente. Acredito que a fase de vacinação das crianças precisa de mais empenho do poder público em geral”, avaliou o parlamentar.

Na semana passada o mesmo vereador já tinha encaminhado ofício à Secretaria de Saúde pedindo que o Executivo montasse atendimento específico para pacientes com síndrome gripal nas unidades de saúde, a fim de que não haja exposição involuntária de outras pessoas que buscam atendimento com outras enfermidades.

Na nota em que informou a vacinação de crianças com TEA, a Prefeitura de Mauá declarou que a imunização infantil é realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, nas escolas municipais Lysiane Pereira Galvão, José Tomaz Neto, Lucinda Petigossi Castabelli, Chico Mendes e Galdino de Jesus dos Santos.