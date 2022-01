Palmeiras e São Paulo vencem no Grande ABC e avançam às quartas de final

Dérek Bittencourt



18/01/2022 | 00:01



Os estádios do Grande ABC parecem estar dando sorte à dupla Palmeiras e São Paulo na Copinha. Ontem, os dois grandes paulistas conquistaram vagas nas quartas de final da competição de juniores em novas exibições em praças esportivas da região. Pela manhã, o Verdão despachou o Inter-RS, atual campeão, por 2 a 1, no Estádio do Inamar, em Diadema, enquanto na parte da noite, no Anacleto Campanella, em São Caetano, o São Paulo eliminou o Vasco ao vencer por 4 a 2.

Primeiro a entrar em campo, o Palmeiras deu sequência à sua tentativa de conquistar o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A torcida ainda se posicionava na arquibancada quando, logo aos sete minutos do primeiro tempo, Jhonatan abriu o placar para o Verdão. Ainda na etapa inicial, aos 43, Vitinho ampliou a vantagem dos paulistas. Na etapa final, o Inter-RS se lançou mais ao ataque e conseguiu diminuir com Lucca, aos 26. Porém, a reação parou por aí, para festa da equipe paulista junto à torcida após o apito final.

Na parte da tarde, dois jogos foram realizados. Em Porto Feliz, o Desportivo Brasil acabou derrotado pelo Cruzeiro por 4 a 1. Pouco depois, em Barueri, o Oeste fez 3 a 2 sobre a grande surpresa da competição, o Canaã-BA – a equipe da casa fez 2 a 0, os baianos empataram, mas o Rubrão conquistou o triunfo com gol no fim.

Já era noite quando São Paulo e Vasco foram a campo no Anacleto Campanella. Empurrado por aproximadamente 4.000 são-paulinos, o Tricolor seguiu à risca o que já havia feito nos jogos anteriores: marcou um gol logo no início. Aos três minutos, Maioli colocou o time em vantagem. Aos 21, o próprio Maioli aumentou. Na segunda etapa, Talles fez o terceiro do São Paulo, aos 31, e parecia que a vaga estava encaminhada. Porém, com gols aos 36 (Figueiredo) e aos 37 (Andrey), o Vasco mostrou que estava vivo. Aos 45, porém, Vitinho fez o quarto tento tricolor e definiu o jogo.

Hoje, pelas quartas: América-MG x Botafogo, às 19h, em Jaú; e Mirassol x Santos, às 21h30, em Araraquara.