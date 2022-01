Prefeituras correm para regularizar estádios

Dérek Bittencourt



18/01/2022 | 00:01



O Campeonato Paulista começa no fim de semana, mas os três representantes do Grande ABC, Santo André, São Bernardo FC e Água Santa, só entram em ação na semana que vem, enquanto os primeiros jogos na região serão realizados nos dias 29 (na visita do Palmeiras ao Tigre) e 30 (quando o Corinthians encara o Ramalhão). E as prefeituras de São Bernardo e Santo André têm até amanhã e quinta-feira, respectivamente, para deixar os estádios 1º de Maio e Bruno Daniel devidamente regularizados para que as partidas sejam confirmadas.

Por ora, ambas as praças esportivas encontram-se interditadas, segundo consta no site da FPF (Federação Paulista de Futebol). O espaço são-bernardense carece dos laudos de segurança e do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Já o estádio andreense necessita das regularizações dos laudos de segurança e de condições sanitárias e de higiene.

Em resposta ao Diário, ambas as administrações municipais prometeram que os prazos serão cumpridos a tempo. “A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, informa que estão sendo adotados todos os procedimentos para liberação do Estádio 1º de Maio, com vistas a obter as licenças de AVCB e o laudo de segurança. Em conformidade com apontamentos de fiscalização preliminar do Corpo de Bombeiros, os trabalhos realizados, incluindo manutenção na rede elétrica, hidráulica e alvenaria no equipamento, já permitiram a aprovação do AVCB e entrada no alvará de segurança”, pontuou o Paço são-bernardense.

Já a Prefeitura de Santo André esclareceu que “parte das vistorias foi realizada nesta segunda-feira (ontem) com a liberação da Vigilância Sanitária. Nesta terça-feira (hoje), a Polícia Militar estará no estádio para averiguar outras pendências e assim liberar o estádio em sua totalidade para a definição final dos laudos junto à Federação Paulista de Futebol”.

A confiança andreense é tamanha que ontem o Ramalhão anunciou início das vendas dos ingressos para o jogo contra o Corinthians, às 18h30 do dia 30. Os valores dos bilhetes serão R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira) e as vendas serão realizadas na portaria da sede social do Ramalhão (Rua dos Ramalhões, 126, Parque Jaçatuba, com pagamento no cartão de crédito, débito ou dinheiro), ou então no site https://www.totalticket.com.br/evento/21582. Será limitada a compra a um bilhete por CPF.