Torcedor e a paixão que não se mede

Dérek Bittencourt



18/01/2022 | 00:01



Sempre me pergunto se existe algum limite para medir a paixão de um torcedor por seu clube de coração e até que ponto valem a pena alguns sacrifícios. Não que eu mesmo não tenha um time para o qual torço e já tenha feito certos absurdos, mas existem alguns torcedores que acabam não só se sobressaindo, como se superando. Foi este o caso de cerca de 20 fãs do São Bernardo FC que trocaram horas do último sábado, período no qual poderiam estar com as famílias ou fazendo qualquer outra coisa, por trabalho voluntário no Estádio 1º de Maio. Integrantes das torcidas uniformizadas Guerreiros do Tigre e Febre Amarela se juntaram a alguns funcionários da Magnum – dona do time, que forneceu equipamentos e estrutura – para um mutirão na praça esportiva, que no dia 29 receberá novamente um jogo do Aurinegro na elite do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

Desde então – e em ação que se estende para os próximos dias – foram e serão realizadas limpeza e pintura da arquibancada, revitalização dos banheiros, vestiários e camarotes (estes, que, convenhamos, estavam mesmo precisando de uma atenção há tempos), enfim, um grande movimento para que a praça esportiva são-bernardense esteja nas melhores condições possíveis para aparecer em rede nacional (este e os demais jogos terão transmissão). Claro que ainda falta a liberação por parte da FPF (Federação Paulista de Futebol), já que o estádio está interditado por falta do laudo de segurança e do AVCB, mas a Prefeitura confirmou ontem ao Diário que a situação será regularizada a tempo – o prazo limite é amanhã. Voltando à torcida, acredito que foi um dos maiores atos de paixão que já vi por uma equipe da região. Aliás, em breve devo trazer nas páginas deste Diário a história de um andreense que fez mais uma loucura pelo Ramalhão, aguardem!

PROBLEMA RECORRENTE

A torcida do Palmeiras mais uma vez compareceu em grande número ao Estádio do Inamar, em Diadema, para acompanhar o time pela Copa São Paulo de Futebol Júnior ontem, contra o Internacional. A presença dos torcedores cresceu a cada compromisso da equipe na competição. Afinal, os palmeirenses esperam colocar um fim imediato ao jejum (e às piadas) relativo a título da Copinha. Entretanto, muitos alviverdes não conseguiram ver o primeiro gol, marcado por Jhonatan logo aos seis minutos de partida. Isso porque as filas para acessar a praça esportiva eram enormes, o que causou muita reclamação dos palmeirenses, que protestaram nas redes sociais.

Via Twitter, Adailton Verissimo, por exemplo, solicitou ao Diário e à Prefeitura de Diadema uma ajuda para solucionar a situação, comentando na publicação de outro torcedor, Ale Righetti, o qual deu a entender que não foi a primeira vez que a cena aconteceu no Inamar nesta Copa São Paulo. “Jogo já começou e do lado de fora está assim. Que falta de organização”, bradou, publicando juntamente uma foto onde é possível ver centenas de alviverdes em fila do lado de fora do estádio. Que tal problema não se repita mais nem nesta Copinha e muito menos durante o Paulistão, que em 2022 tem a volta do Água Santa, o time da casa.

COPINHA

E por falar na Copa Sâo Paulo de Futebol Júnior, o desempenho das equipes do Grande ABC ficou aquém do desejado. Acredito que as exceções foram o São Caetano, que chegou à terceira fase, e o Mauá FC, que chegou ao segundo estágio. Ambos foram eliminados, respectivamente, por São Paulo e Palmeiras, times de investimentos dezenas de vezes maiores nas categorias de base. Ainda assim, todos os sete times da região terão talentos para aproveitar em suas equipes profissionais.<EM>

PELA QUINTA VEZ

Saiu ontem a convocação da CBDG (Confederação Brasileira de Desportos do Gelo) para os Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados no mês que vem (entre os dias 4 e 20), em Pequim, na China, e Edson Bindilatti, morador de Santo André, representará o Brasil pela quinta – e última – vez. Ele integrará a equipe de bobsled junto de Jefferson Sabino (que já foi a uma Olimpíada de Verão, no salto triplo, em 2008, tamb[em na capital chinesa), Erick Vianna, Edson Martins e Rafael Souza. Mais do que atleta (ele é o piloto do trenó), Edson, 42 anos, é grande incentivador das modalidades de gelo, buscando sempre melhorar as condições para o desenvolvimento das modalidades. Foi assim que, inclusive, conseguiu junto à Prefeitura de São Caetano uma cessão para construir um Centro de Treinamento de bobsled no CER Natale Cavaleiro (clube São José). Em rápido contato com ele, ontem, parabenizei pela convocação e, mesmo da Áustria, onde ele e os colegas estão em período de treinamento, agradeceu. Eles embarcam para Pequim no dia 29. Outros integrantes da delegação verde e amarela na Olimpíada chinesa serão Nicole Silveira, do skeleton, Michel Macedo, do esqui alpino, Sabrina Cass, do esqui estilo livre, Jaqueline Mourão (que já foi a cinco Jogos de inverno e dois de Verão), Bruna Moura e Manex Silva, trio do cross country.