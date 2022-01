Ribeirão Pires dá início ao traslado à Torre de Miroku

Da Redação



17/01/2022 | 04:30



A Torre de Miroku, um dos principais cartões postais e pontos de visitação turística de Ribeirão Pires, ganhou ontem uma nova forma de acesso. Isso porque foi inaugurado o traslado de barco desde o Parque Oriental até a construção de 32 metros de altura, 13 mil telhas douradas e inspirada no templo Horyu, da cidade japonesa de Nara. Uma embarcação toda estilizada, com direito a um dragão dourado na proa, faz o trajeto de dez minutos atravessando a Represa Billings

O custo da travessia à bordo da embarcação custa R$ 40 por pessoa e pode ser reservada presencialmente no parque ou através do site tamatur.com.br. Crianças menores de 5 anos não pagam. A programação é divulgada semanalmente, mediante as condições favoráveis para o passeio.

“Espiritualidade, paz e contemplação”, considerou o casal Rodrigo Alves de Oliveira e Luana Zelante dos Santos Oliveira, empresários de Santo André, que realizaram ontem o passeio. Eles estiveram entre os 50 passageiros que fizeram a travessia inaugural. “O lugar como um todo é muito bem cuidado, inclusive, a contemplação e a bênção no final trazem paz para quem visita o local”, comentou Rodrigo.

Charles Rodrigues, morador da Zona Leste da Capital, ficou deslumbrado. “Achei sensacional, é um local próximo, onde você pode vir com a família e crianças, dá para todo mundo aproveitar e é acessível a todo mundo. Vale a pena conhecer.”

De acordo com Eliane Nakahashi, que integra a religião Templo Luz do Oriente e é monitora do passeio, a visita vai além da beleza natural. “São apresentados elementos da simbologia e referências que nem sempre são religiosas e sim culturais. Então, a pessoa que vem aqui, além de receber um conhecimento ligado à espiritualidade, também ganha um enriquecimento cultural e de costumes”, salientou.