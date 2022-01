Unidade do Bom Prato de S.Bernardo celebra 3 anos de atividade

Anderson Fattori



15/01/2022



O Bom Prato de São Bernardo comemora hoje três anos de funcionamento. Desde que abriu as portas pela primeira vez, em 2019, o equipamento já serviu 1,6 milhão de refeições com preços populares. A comemoração foi ontem, quando os funcionários do restaurante organizaram cardápio especial para os usuários.



O restaurante de São Bernardo é o primeiro do Estado a funcionar no modelo dia e noite. Além de decoração especial, a unidade, localizada na Rua Nicolau Filizola, Centro, ofereceu como prato principal bife de copa lombo ao molho de maracujá, acompanhado de nhoque ao molho sugo como guarnição, salada américa (alface crespa, repolho roxo e repolho branco com molho básico), o tradicional arroz e feijão e, de sobremesa, bolo de baunilha com recheio de chocolate. Tudo ao preço de R$ 1.



Para o prefeito Orlando Morando (PSDB), o Bom Prato é um dos programas sociais mais importantes, realizado em parceria com o governo do Estado. “É uma alegria observar a diferença que um restaurante popular faz na vida das pessoas, oferecendo alimento de qualidade e digno por um preço simbólico. Por isso, já estamos construindo a segunda unidade do Bom Prato em São Bernardo, que vai atender à região do bairro Assunção ainda neste primeiro semestre. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais as ações sociais na nossa cidade”, destaca.



O Bom Prato Dia e Noite de São Bernardo serve 2.300 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã (ao preço de R$ 0,50), 1.500 almoços (R$ 1) e R$ 500 jantares (R$ 1). A unidade funciona de segunda a sexta-feira e fica aberta entre 7h e 9h para o café da manhã, a partir das 11h para o almoço e, das 17h30 às 18h30 para o jantar.



O segundo Bom Prato de São Bernardo está em fase de construção. A unidade ficará localizada na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4.381, bairro Assunção. O espaço recebeu, entre 11 de maio de 2020 e 14 de dezembro de 2021, o Bom Prato de Campanha, criado pela gestão Orlando Morando para oferecer marmitas à população vulnerável durante a pandemia. No período em que funcionou, a unidade serviu mais de 131 mil almoços.



A estimativa é a de que o novo Bom Prato esteja em funcionamento ainda neste primeiro semestre, servindo 1.500 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã e 1.200 almoços.