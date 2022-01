Anacleto Campanella recebe reencontro de Azulão e Tricolor

Anderson Fattori



15/01/2022 | 00:01



O São Caetano dá sequência hoje à sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de vencer o Londrina-PR, quinta-feira, pela segunda fase, hoje os comandados do técnico Fininho reencontram o São Paulo, pela terceira etapa. Os times dividiram o Grupo 21 do torneio e se enfrentaram pela terceira rodada. Na oportunidade, o Azulão saiu na frente do placar. No entanto, em dois minutos, o Tricolor alcançou a virada, que o fez terminar em primeiro lugar do agrupamento, deixando os são-caetanenses na vice-liderança.

Até aqui no torneio o São Caetano colecionou três vitórias e uma derrota, esta justamente a pré-citada para o São Paulo. O diferencial do grupo até aqui é justamente o conjunto formado por Fininho, que reformulou a equipe sub-20 desde sua chegada, em agosto. Ele trouxe consigo diversos atletas que faziam parte de seu projeto, na Capital e, com isso, o comprometimento de cada um daqueles meninos.

O convite a Fininho feito pela nova gestão, capitaneada pelo presidente Manoel Sabino Neto e demais componentes da diretoria, gira em torno de grande responsabilidade. Afinal, a ideia dos dirigentes é que em breve o time profissional azulino seja composto pelo maior número possível de atletas formados no próprio clube – e, consequentemente, viabilizar a venda de algumas dessas peças, seguindo os passos de nomes como Matheus Fernandes e Nonato. Isso não deve ser tanto colocado em prática na Série A-2 do Paulista, competição à qual o São Caetano trouxe reforços mais experientes em busca do acesso.

Se passar do São Paulo, o São Caetano vai se aproximar da melhor campanha, a qual desempenhou em 2015, quando chegou até as quartas de final. <EM>

TORCIDAS

Reunião entre os organizadores da sede de São Caetano, Federação Paulista de Futebol e a Polícia Militar determinou que os portões do Estádio Anacleto Campanella terão acesso permitido a partir das 20h. Além disso, apesar 4.480 torcedores poderão ingressar na praça esportiva, sendo 2.240 do Tricolor e 2.240 do Azulão – após alcançar a capacidade determinada, os portões serão fechados. O acesso da torcida do São Caetano deverá ocorrer pelo portão principal do Anacleto Campanella, enquanto os são-paulinos entrarão pelo portão 2.

Em Diadema, Palmeiras tenta dar sequência ao sonho do título inédito

Depois de despachar o Mauá FC na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras volta a campo hoje em busca de dar mais um passo rumo ao título inédito da competição. A partir das 11h, no Estádio do Inamar, em Diadema, o Verdão mede forças com o Atlético-GO, justamente o algoz do time da casa, o Água Santa, na etapa anterior. A partir das 17h15, no Estádio José Liberatti, em Osasco, o Audax enfrenta o Vasco. O vencedor deste duelo pega quem avançar entre São Caetano e São Paulo. Às 19h30, em Barueri, o Flamengo reencontra o Oeste – na primeira fase os times empataram por 3 a 3.

Ontem, em Araraquara, o Santos passou pela Ferroviária nos pênaltis, por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal.