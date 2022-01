WhatsApp testa recurso que permite ouvir áudios fora das janelas de chat

Marcella Blass

Do 33Giga



13/01/2022 | 08:55



O WhatsApp está testando um player de áudio global na versão Beta do aplicativo para iOS. O objetivo da nova funcionalidade é permitir que os usuários reproduzam mensagens de voz enquanto navegam livremente pelo aplicativo.

De acordo com informações do portal especializado em WhatsApp WABetaInfo, a novidade vai permitir que os usuários deixem de ficar reféns da conversa na qual um áudio está sendo reproduzido. Assim, será possível ouvir esse tipo de conteúdo enquanto escreve em outro chat, faz um Status ou altera alguma configuração do app.

É importante relembrar, contudo, que o recurso está disponível apenas para um número bastante reduzidos de usuários da versão beta do aplicativo. Então, se você está cadastrado no programa de testes do app, mas ainda não experimentou a novidade, é preciso ter paciência e esperar por novas atualizações.

O mesmo recurso também está sendo desenvolvido para o WhatsApp beta para Android. Contudo ainda não há nenhuma expectativa de lançamento do serviço nesse sistema operacional.