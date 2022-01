Nome de Chioro é cotado em Diadema

Do Diário do Grande ABC



13/01/2022 | 08:16



Prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT) estaria avaliando de forma negativa a atuação da atual secretária de Saúde da cidade, Rejane Calixto, no comando da pasta. A situação estaria tão insustentável que o nome do ex-ministro da Saúde Arthur Chioro (PT), que atuou durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, já surge como cotado para assumir a pasta. Vale lembrar que Filippi atuou como secretário de Saúde do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), na mesma época em que Chioro estava como secretário da mesma área na gestão do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT). Ainda que de maneira velada, havia rixa entre os dois petistas para saber quem assumiria o ministério durante a gestão

de Dilma Rousseff. Como se viu, Chioro foi o escolhido para ocupar o posto em Brasília.

Bastidores



Piada

Presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB) fez piada sobre a variante ômicron da Covid-19 em seu perfil oficial do Facebook. Em uma postagem com a imagem de um travesseiro sujo, o mandatário do Parlamento diz: “Dorme num travesseiro assim e tem medo da ômicron?”, citou, em tom de brincadeira. No momento, o Brasil sofre com aumento exponencial dos casos de Covid, turbinados exatamente pela proliferação da cepa ômicron, cujos estudos apontam que é bem mais transmissível que as demais mutações do coronavírus.

Respondeu

Prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB) pediu direito de resposta sobre a nota publicada ontem nesta coluna e que dizia que o tucano não participou de reuniões do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Conforme nota enviada ao Diário, o prefeito alega que teria participado de encontros dos prefeitos da região no colegiado. “O prefeito compareceu a inúmeras assembleias do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ao longo de 2021. Ele não esteve

nas duas últimas, pois tinha agendas em Rio Grande da Serra que não poderiam ser desmarcadas. O chefe do Executivo foi devidamente representado pelos secretários Admir Ferro (Governo) e Edvaldo Guerra (Secretaria Executiva)”. Faltou dizer, entretanto, quais foram os compromissos que não poderiam ser desmarcados