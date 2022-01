Prefeitura de São Caetano amplia estratégia de testagem contra a Covid-19

Da Redação



11/01/2022 | 13:24



A Prefeitura de São Caetano do Sul amplia a estratégia de testagem contra a covid-19. A partir de quarta-feira (12/1), os testes serão realizados no CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) Dr. Moacyr Rodrigues (Rua Rafael Corrêa Sampaio, 601, Bairro Santa Paula), exclusivamente para moradores da cidade com atendimentos agendados pela plataforma Disque Coronavírus.

Para agendar, o munícipe deverá acessar o site coronasaocaetano.org. Quem não tem acesso à internet, deve ligar para 0800 774 4002. Somente serão testados os moradores que ficarem caracterizados como casos suspeitos da doença.

Os atendimentos a casos de síndromes gripais seguem normalmente na UBS Caterina Dall’Anese (Rua Prates, 430, Bairro Olímpico), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e na Carreta Saúde em Movimento (ao lado do Hospital de Emergências Albert Sabin), todos os dias da semana, das 7h às 23h.