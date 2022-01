Anitta ganha quadro no Domingão com Huck para arrumar namorado

11/01/2022 | 12:10



Chega de solteirice! Anitta está procurando um mozão para chamar de seu - e terá ajuda de ninguém menos que Luciano Huck na missão. Na última segunda-feira, dia 10, foi anunciado o novo quadro da cantora, intitulado Um Crush para Anitta, que vai rolar no programa Domingão com Huck no próximo dia 16. Na chamada, divulgada nas redes sociais, já é possível ver que terá muita diversão e zoeira com a intérprete de Girl From Rio.

- Vamos tentar arrumar um namorado pra Anitta na televisão? Acho que vai ser divertido. Topa?, disparou Luciano.

- Eu topo tudo, né, respondeu a artista.

De acordo com Carla Bittencourt, o quadro terá três etapas: na primeira, os pretendentes serão escolhidos pelas amigas de Anitta, e (pasmem!) até Juliette Freire estará envolvida. Em seguida, a família irá escolher a dedo que merece conhecer a cantora ou não. Por fim, os crushes encontraram com a musa pessoalmente, e ela fará a escolha do novo boy.