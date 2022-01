Segundo melhor ataque da NBA, Hornets batem Bucks pela 2ª vez seguida em 3 dias

11/01/2022 | 09:00



Em um jogo decidido nos segundos finais, o Charlotte Hornets venceu o Milwaukee Bucks por 103 a 99, no Spectrum Center, em Charlotte, na Carolina do Norte, pela rodada de segunda-feira da temporada regular da NBA. O time da casa tem o segundo melhor ataque da liga em pontos anotados por posse de bola. Também tem a terceira pior defesa, mas a agressividade nas penetrações e os arremessos do perímetro de Terry Rozier e LaMelo Ball falaram mais alto contra os atuais campeões.

Rozier foi o cestinha dos Hornets com 27 pontos, além de sete rebotes e quatro assistências. O armador anotou quatro cestas do perímetro, mesmo número de LaMelo Ball, que contribuiu com 23 pontos e cinco rebotes. Do outro lado, Khris Middleton fez 13 pontos apenas no último quarto, somados aos 14 dos três primeiros períodos em conjunto. O astro grego Giannis Antetokounmpo terminou com 26, além de 13 rebotes e oito assistências.

O jogo foi resolvido nos últimos segundos. Wesley Matthews empatou o duelo após rebote e cesta na sequência de um lance livre perdido por Antetokounmpo, com 35 segundos no relógio. Ball, então, abriu dois pontos com 15 segundos, em um complicado arremesso após corte para dentro do garrafão. O time de Milwaukee errou o ataque seguinte, em um passe ruim do grego, e os lances livres de Miles Bridges deram números finais ao encontro.

"Jogando contra grandes jogadores, você não pode desperdiçar qualquer arremesso. Então eu fiz tudo o que foi possível e deu certo", disse LaMelo Ball logo após a vitória em casa.

Os Bucks têm agora quatro derrotas nos últimos cinco jogos - só venceu o Brooklyn Nets -, logo após uma sequência de seis vitórias. Com campanha de 26-17, permanecem em quarto lugar da Conferência Leste. Os Hornets chegam a 22-19 e estão na oitava colocação. Os times também haviam jogado em 1.º de dezembro, com vitória dos Bucks por um ponto, em Milwaukee.

Na Califórnia, com emoção até o final, o Cleveland Cavaliers quase viu a vitória escapar contra o Sacramento Kings. Fez um primeiro tempo muito bom, venceu os dois primeiros quartos e foi para o intervalo com 13 pontos de vantagem. O time da casa conseguiu ficar na frente do placar apenas no último período e chegou a abrir cinco pontos. Porém, os visitantes reagiram e ganharam por 109 a 108.

Esta foi a quinta derrota consecutiva dos Kings, que estacionaram na 12.ª colocação da Conferência Oeste e enfrentam o Los Angeles Lakers na próxima partida, nesta quarta-feira. Já os Cavaliers estão em sexto no Leste e pegam o Utah Jazz, no mesmo dia, em Salt Lake City.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 103 x 99 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 126 x 116 Utah Jazz

Boston Celtics 101 x 98 Indiana Pacers

New York Knicks 111 x 96 San Antonio Spurs

Houston Rockets 91 x 111 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 114 x 108 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 108 x 109 Cleveland Cavaliers

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets