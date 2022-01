CPTM investe R$ 83 mi em 4 estações da região

Dérek Bittencourt



11/01/2022 | 08:08



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) está investindo R$ 83 milhões em obras para modernização e adaptação em quatro estações da Linha 10-Turquesa localizadas no Grande ABC: Capuava (em Mauá), Prefeito Saladino, Utinga (ambas em Santo André) e São Caetano. Apenas a primeira terá os serviços interrompidos, enquanto as outras três contam com estrutura para remanejar embarque e desembarque de passageiros.

A partir de sexta-feira, a Estação Capuava (com média de 5.531 passageiros em dias úteis, dado fornecido pela companhia) estará fechada. A previsão é a de que em 75 dias seja reaberta. Durante o período serão realizados trabalhos voltados a acessibilidade, cobertura e obras de combate a incêndios, conforme explica o diretor de engenharia da CPTM, Marcelo Machado.

“Faremos um levantamento da plataforma. Hoje, tem um degrau para acessar ou descer dos trens, então vamos corrigir isso. Vamos também completar a cobertura e fazer a rede de água para preparar para fazermos as obras de combate a incêndios e podermos tirar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Serão 75 dias para obras voltadas ao público. Todo o restante previsto, como modernização nas salas técnicas e operacionais, acomodação para o pessoal operacional, ficará para setembro”, explicou.

As intervenções já começaram nas quatro estações. Não haverá paralisação nas unidades Prefeito Saladino (média de 5.968 passageiros por dia útil), Utinga (6.626) e São Caetano (22.350). “Vamos paralisar um lado da plataforma, mas deixaremos o outro liberado. Temos essa facilidade porque são estações que contam com três vias permanentes, enquanto a partir de Capuava (até Rio Grande da Serra) são apenas duas e se fizéssemos o mesmo esquema, aumentaria o tempo de espera nas estações seguintes”, justificou Marcelo.

Além dessas obras, o engenheiro afirmou que a CPTM já vem fazendo outras intervenções por meio do CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação, da sigla em inglês), que permitirá a disponibilização de mais trens, a fim de diminuir o tempo de espera. “É um sistema inteligente que será implementado até 2024. Queremos, com essas modernizações, deixar em bom estado para o passageiro pegar o trem”, finalizou.



ALTERNATIVAS

Os passageiros que estarão impedidos de pegar o trem na Estação Capuava terão uma solução oferecida pela CPTM, com ônibus gratuitos do Paese enquanto durarem as obras. Os coletivos farão o trajeto entre Capuava e a Estação Mauá. De acordo com a companhia, “haverá orientação por comunicação visual, mensagens sonoras nos trens e pelas equipes de funcionários nas estações.” Ainda de acordo com a CPTM, “os passageiros que utilizam a passarela (área livre) da Estação Capuava poderão fazer a transposição que estará garantida aos moradores da região. Para os passageiros que normalmente embarcam em Capuava, a orientação é pegar o ônibus do Paese com destino à Estação Mauá. Quem estiver na Estação Santo André com sentido à Estação Capuava deve desembarcar em Mauá e utilizar o ônibus do sistema Paese para chegar ao destino. Já os passageiros que vêm da Estação Mauá em direção à Capuava devem desembarcar na Estação Mauá e utilizar o ônibus Paese para chegar ao destino.