São Caetano suspende atividades esportivas nos CISEs da terceira idade

Do Diário do Grande ABC



10/01/2022 | 15:26



O comitê de emergências e combate ao coronavírus de São Caetano determinou nesta segunda-feira, 10, a suspensão das atividades esportivas nas cinco unidades dos CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação) da terceira idade. O motivo é o aumento exponencial no número de casos de síndrome gripal e Covid-19 registrados nas últimas semanas. Somente São Caetano registrou 467 positivados para o novo coronavírus entre segunda e sexta-feira da semana passada.

Tal medida permanecerá vigente por período indeterminado. Na semana passada, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) disse ao Diário que, se o Brasil seguir a taxa de transmissibilidade observada da variante ômicron da Covid na África do Sul, "será uma curva de Gauss de oito semanas, com pico no meio desse período". E, na sexta-feira, 7, ainda estávamos na segunda semana.

Além disso, há ainda o aumento relativo ao surto de H3N2, cepa da Influenza com alto e rápido graus de transmissão e contágio.