Trio da região encara 3ª rodada

Dérek Bittencourt



10/01/2022 | 08:49



A terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje para os times do Grande ABC e vai definir aqueles que seguem na disputa, como os que vão se despedir da competição com o fim da primeira fase.

A partir das 13h, pelo Grupo 27, no Estádio Pedro Benedetti, o já eliminado Grêmio Mauaense (perdeu os dois compromissos anteriores) mede forças com o Volta Redonda-RJ. Com um ponto conquistado, o time carioca precisa vencer para seguir sonhando com a vaga, mas depende também do resultado do jogo que começa às 15h15, entre Mauá FC e Atlético-GO. O Dragão, com seis pontos, já está garantido na próxima fase, enquanto o Índio, que soma quatro, joga por um empate para avançar. No entanto, uma vitória dá ao Índio a classificação como líder da chave.

A partir das 17h, em Osasco, no Estádio José Liberatti, pelo Grupo 23, o Santo André busca sua primeira vitória nesta edição da Copinha em duelo com o Camaçariense-BA. Com um revés e um empate nos jogos até aqui (o que lhe confere um ponto), o Ramalhão projeta vencer por ampla vantagem para não depender do resultado do Joinville-SC, que também tem um ponto e enfrenta o já classificado Audax (seis pontos) às 19h15.

OUTROS

Já garantido, o Corinthians enfrenta o São José, às 20h, no Martins Pereira, em São José dos Campos. Também já na próxima fase, o Internacional (atual campeão) pega o União Mogi, às 17h30, em Mogi das Cruzes