Paulo Serra, Orlando e Auricchio fazem reunião para discutir FUABC e temas regionais

Da Redação



07/01/2022 | 09:38



Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB); de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) reuniram-se ontem pela manhã, em São Caetano, para debater o futuro da FUABC (Fundação do ABC), entidade comandada pelas três administrações municipais e que atua na área de Saúde. Na semana que vem, haverá sessão para escolha do sucessor da atual presidente Adriana Berringer Stephan, alvo de críticas pela forma de atuação no comando do órgão. Pelo sistema de rodízio, a indicação do novo presidente caberia ao município de Santo André.

Em tom conciliador, o encontro dos três chefes de Executivo tucanos foi o primeiro desde a posse de Auricchio e do resultado das prévias do PSDB que escolheu João Doria como candidato do partido a presidente. A expectativa é de que haja novos encontros nos próximos dias para debater e encontrar soluções para outros temas de interesse regional, como a questão das chuvas, a pandemia da Covid-19 e o aumento de casos da síndrome gripal.

Paulo Serra e Orlando Morando destacaram-se nacionalmente no cenário pré-eleitoral no ano passado, já que o prefeito de Santo André esteve na coordenação de Eduardo Leite durante as prévias tucanas e o de São Bernardo atuou no grupo de comando da pré-campanha de Doria. Já Auricchio, que retornou ao comando do Palácio da Cerâmica no fim do ano passado, também demonstrou força política em sua posse, que contou com a presença de líderes como o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.