Marcelo não entra em jogo, mas sai derrotado

Do Diário do Grande ABC



05/01/2022 | 04:19



Após este Diário informar que o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), não saía do gabinete para atender às demandas do povo mauaense, que está sofrendo a cada chuva, o petista decidiu sair de trás da mesa e acompanhar o clássico de futebol da cidade pela Copinha: Grêmio Mauaense e Mauá Futebol Clube. Assim que foi anunciado que estava no estádio, entretanto, Oliveira foi saudado com uma enorme vaia, o que deixou a equipe de som do estádio desconcertada. Um dos assistentes comentou com seu colega que, caso o prefeito apareça novamente, seria melhor não anunciá-lo para evitar o constrangimento. No campo, o Mauá venceu o Grêmio Mauaense por 2 a 1. Mas quem saiu derrotado da peleja foi Marcelo Oliveira.

Verba de R$ 750 mil

O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que tem base eleitoral em Diadema, enviou R$ 750 mil para o município, por meio de emenda parlamentar. Os recursos serão usados pela Prefeitura para programa de recapeamento em várias ruas da cidade, como Visconde de Mauá, Santo Agostinho, Santo Amaro, Epitácio Pessoa e Ida Spagiari (todas no Centro); Oswaldo de Oliveira e Sotoe Shimizu (Vila Nogueira); e das Seringueiras (bairro Eldorado). Segundo o parlamentar, que andava meio sumido, o objetivo é garantir maior segurança a motoristas e pedestres.

Imunizado

Vereador em São Bernardo, Fran Silva (PSD) tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 na tarde de ontem, na cidade. O parlamentar aproveitou para postar foto e um longo texto declarando que a imunização é importante e que “vacina boa é aquela que está no braço”.

Reinauguração

Presidente do Legislativo de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) realizou ontem reinauguração do Auditório Antônio Maria Filho, que fica anexo ao prédio da Câmara da cidade. O espaço, renovado, permitirá uso misto: além dos parlamentares, que poderão usá-lo para fins políticos – como palestras, eventos e gravações de vídeos –, servidores e a população também terão acesso ao auditório.