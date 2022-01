Inscrições para atuar no Censo ficam abaixo do esperado

04/01/2022 | 08:40



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) recebeu 650 mil inscrições para o concurso que irá selecionar pessoas para trabalhar no censo Demográfico.A instituição tinha a expectativa de 800 candidatos e, por isso, prorrogou o prazo para 21 de janeiro. Inicialmente o período se encerraria em 29 de dezembro.

Segundo o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Malheiros, o curto período de 14 dias concedido pelo instituto para inscrição e pelo fato de muitas pessoas estarem em vagas temporárias de Natal, além de estudantes só terem entrado de férias no início deste ano, contribuíram para a baixa procura. "A

gente abriu o processo seletivo num período muito difícil para as pessoas se inscreverem, Natal, Réveillon. Já achava que ia ser necessário prorrogar, e é bastante comum na nossa história. Agora podemos até ultrapassar 1 milhão de inscritos", disse o executivo durante coletiva à imprensa. Ele não soube dizer quando será iniciado o recenseamento, antes previsto para junho, depois julho ou agosto deste ano, mas afirmou que essa informação será divulgada nos próximos dias.

Realizado a cada dez anos, o censo visita todos os cerca de 71 milhões de lares brasileiros e serve de parâmetro para a definição de políticas de governo. A operação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiada em decorrência da pandemia.

Em 2021, o orçamento federal não trouxe os recursos necessários para a condução do levantamento, que acabou adiado novamente. Foi preciso uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que a pesquisa ocorese em 2022.

A estimativa é a de que sejam contratadas mais de 206 mil pessoas para as vagas temporárias, cujas remunerações podem atingir até cerca de R$ 3.000 no caso dos recenseadores, dependendo da carga horária e do grau de dificuldade da apuração das informações. A previsão é a de que o trabalho dure três meses.

O Sudeste é a região que terá mais vagas para recenseadores, 79.347; seguido do Nordeste, 46.234; Sul, 28.325; Centro-Oeste, 14.614; e Norte, 13.378. Para o agente censitário municipal, o salário será de R$ 2.100 e ao agente censitário supervisor, R$ 1.700. A previsão é a de que as contratações se iniciem em 31 de maio. Para esses dois cargos, a previsão da duração do trabalho é de cinco meses.

NA REGIÃO

No Grande ABC o IBGE oferecerá 2.700 postos para atuar nas sete cidades. O instituto iniciou no fim do ano passado uma espécie de treinamento em São Caetano.