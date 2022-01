Santos bicampeão. São Bento de São Caetano lanterna. A convocação de Maurinho

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/01/2022 | 05:27



O bicampeonato santista, ainda sem Pelé – que treinava como amador na Vila Belmiro - veio numa quinta-feira à noite no Pacaembu (3-1-1957): vitória de 4 a 2 sobre o São

Paulo FC, e de virada.

O Campeonato Paulista chegava ao fim com dois momentos importantes para o São Bento de São Caetano: uma boa participação na fase de classificação, quando deixou para

trás Ferroviária, Guarani, Ipiranga, Juventus, Linense, Nacional, Taubaté e XV de Jaú. Já na fase final, o São Bento ficou em último lugar, com apenas 9 pontos ganhos, contra os 30 do Santos campeão e do São Paulo, vice-campeão.

A alegria dos caetanenses – ou dos alvicelestes – foi ter um jogador seu convocado para a Seleção Paulista, o meia-atacante Maurinho. Convocado logo após o término do campeonato, Maurinho treinou entre os reservas em 6 de janeiro de 1957, em Atibaia, marcando dois gols e terminando o treino entre os titulares.

A Seleção Paulista, bicampeã brasileira e que se preparava para o torneiro nacional daquele ano, tinha jogadores como Gilmar, Mauro, Djalma Santos, Zito, Luizinho, Del Velcchio, Dino, Pepe, Pagão, Mazzola, Canhoteiro e o nosso Maurinho.

PEDIDO

Renato, Romano, Gianello, historiadores do futebol em São Caetano, amigos do Memofut: quem foi Maurinho? Seria o mesmo que foi campeão pelo São Paulo em 1957? O saudoso Narciso Ferrari, por certo, teria uma pronta resposta.

O site de Milton Neves, em matéria assinada por Rogério Micheletti, destaca Mauro Raphael, o Maurinho (Araraquara, 1933 – São Paulo, 1995), que começou carreira no Paulista de sua cidade, foi revelado pelo Guarani, viveu seu grande momento no São Paulo, e atuou também no Fluminense, Boca Juniors, Vasco da Gama e novamente Fluminense, onde encerrou carreira, aos 31 anos.

Ainda segundo Rogério Micheletti, Maurinho jogou pela Seleção Brasileira na Copa de 1954. Em nenhum momento é citado o São Bento, de São Caetano. Pela foto que hoje publicamos, a fisionomia assemelhase a das fotos que estão no site do Terceiro Tempo. Enfim, seria bem legal que fosse o mesmo Maurinho titular absoluto do São Bento no certame paulista de 1956.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 5 de janeiro de 1972 – edição 1732

SÃO BERNARDO - A Prefeitura de São Bernardo planejava um desenho padrão de ladrilhos para as calçadas da cidade. O modelo adotado baseou-se no logotipo dos festejos

municipais de 1969.

NOTA - Novas calçadas do eixo da Rua Marechal Deodoro e outras vias ainda adotam o modelo, 50 anos depois, muito embora a obrigatoriedade tenha sido deixada de lado nos

últimos anos.

BASQUETEBOL – São Caetano EC viajava para o Peru, onde disputaria o Torneio das Estrelas do basquete feminino representando o Brasil. Disputaria com os campeões do Peru, Argentina, Equador e Paraguai. O São Caetano, do técnico Valdir Pagan Perez, levaria as jogadoras Marlene, Norminha, Rosália, Elzinha, Odete, Jacy, Angelina e Benta, contando com os reforços de Nilza (Pirelli) e Jacy (Bauru).

EM 5 DE JANEIRO DE...

1902 – Barcelona, 4 (Agência Havas) – A greve iniciada nesta cidade estendeu-se rapidamente às aldeias imediatas. Muitas fábricas têm-se visto obrigadas a fechar as portas.

Os tramways são apedrejados pelos grevistas.

1917 – Nelson Cardoso Franco, de Santo André, é aprovado nas matérias que constituem o quinto ano do ginásio do Estado.

1922 – Circula o número 7 da revista “A Garoa”, com capa de J. Prado. Entre os colaboradores, Monteiro Lobato e Manuel Bandeira.

1952 – Temporal do início do ano desabrigava 100 famílias em Santo André e capital. Os bairros andreenses mais atingidos foram Utinga, Casas Populares de Santa Terezinha

e Parque Oratório. Onze casas ruíram na cidade.

Pela fase final da Segunda Divisão, o Corinthians, de Santo André, sofre nova derrota em casa: 6 a 3 para a Linense.

1957 – A EFSJ (ferrovia Santos a Jundiaí), que corta a região, adquiria 95 locomotivas diesel/elétricas junto a General Electric americana e encomendava outras 90 unidades. Objetivo era eliminar definitivamente a utilização de carvão como combustível.

1962 - O autonomista José Antonio Canuto de Melo toma posse como fiscal de obras da Prefeitura de Diadema.

1977 – Diário do Grande ABC instala teletipos da United Press Internacional, a UPI, uma das principais agências noticiosas do mundo.

1992 – Folia de Reis é encenada em duas cidades da região: no Paço de São Bernardo, a presença do Grupo Monsenhor Paulo, de Minas Gerais; no Centro Comunitário Salvador dos Santos, em Vila Humaitá, os cantadores da Associação Alvarenga, de São Bernardo.

SANTOS DO DIA

Simeão



Amélia



Emiliana



JOÃO NEPOMUCENO NEUMAN (1811-1860). Natural da Eslováquia. Bispo da Filadélfia. Introduziu nos Estados Unidos a educação católica

Falecimentos

DIRCE FORTINO

(São Paulo, 1937 – 1-1-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida de dona Dirce, descendente de uma família de imigrantes italianos antiga de São Bernardo, os Boralli, que tiveram colônia no

centro do bairro Cooperativa, onde é hoje a Praça Tokuyama, da Colônia Mizuho, formada por japoneses e seus descendentes. Ela foi esposa do radialista e escritor

Reynaldo Tavares, autor do best-seller “Histórias que o rádio não contou”.

JOSÉ RIPOLI

(Ribeirão Pires, 30-6-1942 – Santo André, 2-1-2017) Há cinco anos, Memória noticiava a partida de José Ripoli, de uma das famílias pioneiras de imigrantes italianos de Ribeirão Pires. José Ripoli residiu na Rua Pedro Ripoli, bairro Barro Branco, rua que leva o nome do seu avô paterno.

Santo André

Maria Biude Evaristo, 95. Natural de Itobi (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Raphaela Devisate, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º. Memorial Phoenix.

João Nicolau de Almeida, 88. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Jardim da Colina.

São Bernardo

Romilda Brazolin, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mariana, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Domingos Bacas, 88. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Santo Antonio, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José Prior Bechelli, 87. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia na Vila Euclides. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Olga Pittarelli, 92. Natural de Terra Roxa (Paraná). Residia no bairro Santa Maria. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Visachi, 88. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Joana Rosa de Oliveira Menezes, 86. Natural de Santana (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

José Rubens Penteado, 84. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Maria Marluce Contino, 75. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo,

Curuçá.

Ribeirão Pires

Valmir Aparecido Alves, 62. Natural de Londrina (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.