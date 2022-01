Anitta ganha declaração de Miley Cyrus após apresentação:Eu te amo, garota

02/01/2022 | 14:10



Muito amigas! Anitta foi convidada por Miley Cyrus para participar do Miley?s New Years Eve Party, o show da virada da emissora NBC. Após performar seus dois hits mais recentes, Girl From Rio e Envolver, a cantora brasileira agradeceu a anfitriã em um tweet e ganhou uma declaração dela:

Eu te amo, garota! Feliz ano-novo! Obrigada por ter comemorado comigo!

Além de demonstrar seu amor e amizade com Anitta, Miley também aproveitou o evento, apresentado por ela e pelo comediante Pete Davidson, para cantar sua nova música chamada You e outros hits de sua carreira.