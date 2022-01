Raissa Barbosa conta que sofreu aborto: Eu estava grávida e perdi meu bebê

02/01/2022 | 13:10



Neste domingo, dia 2, Raissa Barbosa compartilhou em seu feed do Instagram uma série de fotos seguidas de um longo desabafo. A modelo contou que descobriu estar grávida no dia 10 de julho de 2021, mas perdeu o bebê por conta do alongamento de seu saco gestacional.

Eu pensei muito se falava ou não sobre esse assunto, porque é uma coisa que me dói muito e eu queria guardar para mim, porque eu já sofri e sofro demais quando lembro de tudo que aconteceu. Estou escrevendo com lágrimas nos olhos, eu estava grávida e perdi meu bebê.

A ex-participante de A Fazenda também relatou como foi descobrir que tinha sofrido um aborto:

Quando eu cheguei na médica no momento em que ela me atendeu ,pediu ultrassonografia e o coração do meu bebê não batia mais, o saco gestacional estava alongado e a gestação de 6 semanas e 3 dias era inviável. Naquele momento eu só sabia chorar e a médica perguntou se eu queria ir pra casa ou continuar no hospital, eu preferi ir pra casa pra me despedir em casa.

Após ter se despedido de seu bebê, Raíssa sofreu calada e não tinha vontade alguma de compartilhar as notícias com os seguidores. Mas, apesar de querer guardar segredo, uma amiga sua quis expor o ocorrido:

E eu só estou vindo aqui falar sobre, porque uma pessoa maldosa, que se dizia amiga, tentou contar sobre esse assunto de forma totalmente desrespeitosa, um assunto que cabe a mim, decidir se compartilhava ou não com vocês.

Mesmo depois de sofrer com a perda e com o desrespeito da amiga, ela tem fé e esperança:

Deus sabe de todas as coisas, e se ele deixou isso tudo acontecer tem um propósito maior e eu acredito. Os planos de Deus são maiores que os meus.

Forças para ela!