Thaila Ayala faz bolo para comemorar primeiro mês de vida do filho

02/01/2022 | 13:10



No último sábado, dia primeiro, Thaila Ayala e Renato Góes celebraram o primeiro mês de vida do filho, Francisco. Para comemorar, a atriz, de 35 anos de idade, colocou as mãos para trabalhar e fez um bolo especialmente para cantar parabéns ao bebê.

A mamãe coruja, que compartilha sempre com os seguidores a rotina e momentos fofos com o filho, não pôde evitar registrar esse momento também e postou um vídeo da celebração no Instagram, seguido da legenda:

Hoje eu faço um mês e minha mamãe fez um bolinho para mim, não ficou assim o mais bonito do mundo, mas disseram que estava gostoso, mas o que conta é o amor todinho que estava ali, não é não?