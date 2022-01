Tratando câncer, Rita Lee aparece ao lado do marido em foto de aniversário

02/01/2022 | 12:37



O marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho, usou o Instagram para publicar uma homenagem ao aniversário de 74 anos da cantora, comemorado em 31 de dezembro, e compartilhar uma imagem recente ao lado da amada.

Na foto, publicada no primeiro dia de 2022, a cantora aparece na noite da virada usando um chapéu e seus costumeiros óculos coloridos em frente a uma torta de morangos com duas velas indicando a idade atingida. Em maio de 2021, após exames de check-up, Rita Lee descobriu um tumor no pulmão esquerdo e, desde então, vem passando por tratamentos de imunoterapia e radioterapia.

"Que ano difícil, meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia e muita saúde", escreveu Roberto na homenagem postada no dia 31.

Na sequência, concluiu: "Tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro. Estamos juntos ontem, agora e sempre".

Neste ano, a cantora e compositora virou tema de exposição no MIS-SP, com curadoria de João Lee, que vinha sendo planejada e negociada desde 2018. A mostra faz uma viagem colorida e sonora pela trajetória da artista. O evento estará aberto ao público até 20 de fevereiro.