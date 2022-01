Celebração à vida

Do Diário do Grande ABC



02/01/2022 | 09:29



Inúmeras vezes o chamado Tancão da Morte, no Parque Guaraciaba, ganhou espaço nas páginas deste Diário. Na maioria das vezes para narrar histórias de pessoas que buscavam diversão e acabaram perdendo a vida no lago formado após a extração de areia que por muitos anos ocorreu no local. Em outras, o tema eram as ‘propostas’ para resolver o problema, mas que nunca deixaram de ser promessas.

O fato é que pelo menos 33 óbitos ocorreram no espaço desde sua inauguração, em 1990. Uma das maiores tragédias aconteceu em 2014, quando seis jovens de Mauá deixaram de ir à escola para fazer piquenique próximo ao lago e resolveram entrar na água. Cinco deles se afogaram. Isso fez com que o Ministério Público pedisse a interdição do parque e a adoção de providências para evitar mais tragédias.

Mesmo com a presença constante da GCM (Guarda Civil Municipal) na entrada do parque, são vários os relatos de invasão por indivíduos que ignoram o perigo em nome de momentos de diversão.

Esse roteiro está prestes a mudar. Em abril, quando Santo André irá comemorar 469 anos, será inaugurado o novo Parque Guaraciaba. Nos 550 mil metros quadrados de área verde haverá equipamentos voltados ao lazer seguro, como quadras poliesportivas, campo de grama sintética, playgrounds com brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, tirolesa, teatro arena, área de evento, ciclovia, pista para caminhada e mirante com deck.

As obras estão em andamento e são custeadas por verbas oriundas de licenciamentos ambientais do município – que já renderam R$ 6 milhões –, completadas por recursos da Prefeitura.

Os moradores de Santo André e do Grande ABC vão ganhar uma importante área de lazer, o que já seria grande notícia. O fato de colocar fim à má fama atribuída a um ponto de rara beleza, em meio à natureza, é para ser enaltecido como uma exaltação à vida.