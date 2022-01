Em jogo disputado, Golden State Warriors bate Utah Jazz fora de casa

02/01/2022 | 09:00



O Utah Jazz recebeu o Golden State Warriors em casa na rodada de sábado da temporada regular da NBA, dia que marca a primeira partida de ambos os times em 2022. A franquia de Salt Lake City vinha de uma sequência de seis vitórias seguidas, porém, em um jogo disputado até o fim, foi batido pelos visitantes. O fator determinante para o resultado de 123 a 116 foi o desempenho abaixo da média do ala Donovan Mitchell, que mesmo com seus 20 pontos, nove assistências e seis rebotes, forçou muitos arremessos.

Nos Warriors, a história foi diferente. O time de San Francisco venceu no coletivo. Em todos os quartos o grupo revelava heróis e prova disso é que seis jogadores anotaram dígitos duplos em pontos, com destaque para o armador Stephen Curry, cestinha com 28 pontos, além de nove assistências e seis rebotes.

Vale lembrar que Andrew Wiggins, com 25 pontos e quatro assistências, Otto Porter Jr., que registrou 20 pontos, oito assistências e sete rebotes, e Andre Iguodala, com 12 pontos, oito assistências e sete rebotes, foram decisivos.

Liderados por Mitchell, os donos da casa tiveram seis atletas com dígitos duplos em pontuação, com ênfase para as atuações de Rudy Gobert, com 20 pontos e 19 rebotes, Jordan Clarkson e Bojan Bogdanovic, ambos com 20 pontos. O time se perdeu com a rotação de bola dos Warriors e pouco conseguiam fazer na marcação. O esperado era que Stephen Curry chamasse a responsabilidade no ataque. Contudo, o armador apareceu em momentos pontuais, o que dificultou as coisas.

Apesar do revés, o Jazz permanece nas primeiras posições da Conferência Oeste, especificamente no terceiro lugar, com 26 vitórias e nove derrotas. Já os Warriors, que aguardam a volta do ala Klay Thompson, mantêm o seu recorde de 27 triunfos em 34 jogos, o melhor da liga até aqui.

Em Nova York, em um jogo eletrizante e disputado até o final, o Los Angeles Clippers venceu o Brooklyn Nets por 120 a 116. Eric Bledsoe foi o destaque do time da Califórnia. Jogando como titular, foram 27 pontos para ele na partida. Terance Mann e Reggie Jackson tiveram 19 pontos cada um.

Pelos Nets, James Harden até tentou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 34 pontos, 12 rebotes e 13 assistências. Kevin Durant teve 28 pontos e nove rebotes. Nicolas Claxton obteve 13 pontos e 10 rebotes.

Os Clippers, com 19 vitórias e 18 derrotas ficam na sexta posição do Oeste. Os Nets, com 23 triunfos em 34 partidas, estão na segunda colocação do Leste.

Confira a rodada de sábado da NBA:

Milwaukee Bucks 136 x 113 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 119 x 120 Chicago Bulls

Detroit Pistons 117 x 116 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 116 x 120 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 111 x 124 Denver Nuggets

Utah Jazz 116 x 123 Golden State Warriors

Confira a rodada de domingo da NBA:

Toronto Raptors x New York Knicks

Boston Celtics x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Miami Heat

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves