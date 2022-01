Halle Berry faz piada após ser confundida com atriz 34 anos mais nova

01/01/2022 | 16:11



Halle Berry mostrou que seu bom humor está em dia ao responder um internauta no Twitter.

O fã escreveu que estava muito animado para ver a atriz debaixo do mar, se referindo ao live-action do filme A Pequena Sereia, da Disney, que está em fase de gravação. Acontece que não é esta Halle que irá interpretar a princesa no longa, e sim Halle Bailey, 34 anos mais nova que Berry.

Em sua resposta, a atriz foi extremamente gentil:

Halle errada! Mas eu também mal posso esperar para vê-la!

Pode até ter sido uma bela de uma confusão, mas vamos concordar, o nome das duas é praticamente o mesmo, né?

Qual seria sua reação ao confundir duas estrelas e ainda ser respondido por uma delas?