Santo André finaliza 2021 com saldo positivo na geração de empregos

Da Redação



01/01/2022 | 04:36



Com o objetivo de enfrentar as crises e criar alternativas em meio às dificuldades, Santo André saiu fortalecida da pandemia da Covid quando o assunto é geração de empregos. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, a cidade tem saldo positivo acumulado de 9.653 vagas em 2021, com destaque para o setor de serviços. Os números compreendem o período de janeiro a novembro.

“Capacitar, qualificar, e gerar emprego e renda para nossa gente é prioridade. Nestes cinco anos de gestão temos inúmeros programas para abrir portas tanto para quem precisa do emprego quanto para quem quer dar oportunidades de trabalho. Essa junção de esforços tem trazido resultados, apesar de todo momento delicado que vivemos nestes quase dois últimos anos. A semente está plantada e com a vacinação em alta, o ritmo geral da cidade continuará voltando, trazendo um novo momento, com uma economia mais forte”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O bom desempenho se concretiza com o grande esforço da gestão para criar incentivos tributários, desburocratizar processos e atrair novos investimentos.

Com diversas ações facilitando a vida do empreendedor e também dos que buscam oportunidades e qualificação, “o resultado traz convicção do momento positivo e cria um cenário ainda melhor para 2022”, aponta.

Investimentos

Santo André atualmente possui mais de R$ 1 bilhão de investimentos em infraestrutura, o que torna o município atrativo para novas empresas, comércios e empreendedores das mais variadas áreas.

Vale citar ainda o programa Escola de Ouro Andreense, do Fundo Social de Solidariedade, que retomou neste ano os cursos de formação, gerando oportunidades de emprego para centenas de munícipes.