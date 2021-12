Embiid brilha e 76ers garantem vitória importante contra os Nets fora de casa

31/12/2021 | 09:30



O Philadelphia 76ers visitou e venceu o Brooklyn Nets por 110 a 102, pela rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA, no ginásio Barclays Center, em Nova York. O pivô camaronês Joel Embiid foi o grande destaque com 34 pontos, sete rebotes e três roubos anotados. Além dele, Tyrese Maxey (25 pontos e sete rebotes), Seth Curry (17 pontos e seis assistências), Andre Drummond (10 pontos e 10 rebotes) e Georges Niang (nove pontos) se destacaram pelo time da Filadélfia.

Pelo lado derrotado, Kevin Durant teve uma grande partida ao marcar 33 pontos, assim como seu colega James Harden, que também teve 14 rebotes e 10 assistências, completando, assim, um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Nicolas Claxton (10 pontos e nove rebotes) e LaMarcus Aldridge (12 pontos e oito rebotes) deram um pouco de suporte para a dupla de astros dos Nets.

Mesmo com a derrota, o time de Nova York segue na liderança da Conferência Leste com 23 vitórias em 33 jogos, mas estão sendo seguidos de perto pelo Chicago Bulls. Já os 76ers continuam longe do Top 5 da conferência, em sexto com 19 triunfos em 35 partidas, mas se distanciam momentaneamente do Charlotte Hornets, sétimo colocado.

Já em 2022, os Nets seguem em casa para receber o Los Angeles Clippers neste sábado. Já os 76ers voltam para casa, no ginásio Wells Fargo Center, para receber o Houston Rockets na próxima segunda-feira.

ADIAMENTO - A NBA adiou o jogo entre Denver Nuggets e Golden State Warriors, que estava marcado para acontecer nesta quinta-feira, no Colorado, depois que problemas relacionados à covid-19 deixaram o time da casa sem os oito jogadores mínimos necessários para jogar. Este é o 11.º duelo a ser adiado nesta temporada por motivos relacionados ao novo coronavírus.

O técnico dos Nuggets, Michael Malone, entrou nos protocolos de saúde e segurança da NBA nesta quinta-feira, juntamente com outros membros da equipe, incluindo dois treinadores assistentes. Os alas-pivô Jeff Green e Zeke Nnaji e o armador Bones Hyland passarem pela mesma situação.

Além dos protocolos, os Nuggets estão lidando com várias lesões, incluindo status questionáveis de quatro jogadores: Monte Morris, Aaron Gordon, Austin Rivers e Vlatko Cancar.

Nuggets e Warriors se enfrentaram normalmente na última terça-feira, na Califórnia, com vitória do time de Denver na ocasião.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Brooklyn Nets 102 x 110 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 118 x 136 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 110 x 93 Cleveland Cavaliers

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics x Phoenix Suns

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers