Haverá G-10 no ano que vem?

Do Diário do Grande ABC



31/12/2021 | 04:09



Bloco de vereadores governistas, mas insatisfeitos com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o G-10 termina o ano demonstrando sinais de fraqueza. Nas duas últimas sessões antes do recesso do Legislativo, a movimentação do grupo, antes coeso, apresentou sinais de desgaste entre seus integrantes. Parlamentares do bloco ouvidos pelo Diário deixaram dúvida sobre o retorno do G-10 no ano que vem. Um deles decretou até que o grupo pode ter se desintegrado. A atuação conjunta dos dez vereadores, inclusive, deixou algumas cicatrizes na gestão Morando, como a demissão do ex-secretário de Cultura Adalberto Guazzelli e até mesmo a demora para a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual).

Novo ano, novos ares

Com atuação cada vez mais distante do petismo de Santo André, o vereador Eduardo Leite (PT) deverá mesmo mudar de legenda já a partir do ano que vem. Assim que a janela partidária se abrir, Eduardo deverá fazer do PSB sua nova morada. Nos bastidores comenta-se que o vereador chegaria com pompas e tapete vermelho na sigla. Antes, entretanto, o vereador deve resolver o desligamento litigioso com o PT da cidade, que se arrasta desde o início de 2021.

Aquela lembrança

Apoiadores do deputado federal por São Bernardo Alex Manente (Cidadania) foram flagrados entregando cartões do parlamentar bem em frente à Prefeitura de Santo André. Equipe do Diário flagrou a atuação do grupo, que abordava as pessoas que passavam pelo Paço andreense e entregava o cartão. Em 2018, quando foi reeleito, Alex obteve 13.956 votos em Santo André.

Apoio

A vereadora Thai Spinello (Novo), de São Caetano, demonstrou publicamente apoio à iniciativa do deputado federal Vinícius Poit (Novo-São Paulo), que tem raízes no Grande ABC. Poit liderou movimento que prevê a utilização do fundo eleitoral, no valor de R$ 4,7 bilhões, para auxiliar as famílias que estão sofrendo com as enchentes na Bahia. Thai Spinello utilizou seu perfil oficial no Instagram para explicar a iniciativa do correligionário e formalizar sua aprovação.