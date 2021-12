Morando reclama de falta de vacinas

Arthur Gandini



30/12/2021 | 08:30



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), cobrou ontem do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) o fornecimento à cidade de novos lotes de vacinas contra o vírus Influenza. O tucano entrou no assunto ao comentar, em live nas suas redes sociais, reclamações de moradores do município sobre a ausência do imunizante e também a respeito da lotação em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). “Vocês estão vendo que o problema não é a Prefeitura. Tem uma epidemia de gripe. Vacina, estou esperando, quem manda é o governo federal. Eu não posso comprar a vacina e o problema está aí”, declarou.

O tucano lembrou que os imunizantes são distribuídos pelo Ministério da Saúde a todos os municípios do País com base no PNI (Plano Nacional de Imunização). Relatou que o sistema de distribuição vale mesmo para vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, ligado ao Estado. “A Prefeitura de São Bernardo não compra vacina. E não é (apenas) a nossa, nenhuma (faz a compra). Não há vacina entregue no município. Vi que eles mandaram um volume somente à Capital. Se chegarem vacinas, imediatamente vamos aplicar. Sei da necessidade.”

De acordo com o tucano, a previsão do próximo lote de imunizantes para a cidade seria março de 2022. “Espero que adiantem, considerando que o surto de gripe infelizmente chegou mais cedo.”

O Diário questionou a Prefeitura se há atualmente diálogo entre o Paço e o Palácio do Planalto sobre o assunto e se já houve pedido formal de envio de mais vacinas. A administração não havia comentado até o fechamento desta edição.

Já o Ministério da Saúde, em nota, informou que não há atualmente pendência de doses em nenhum Estado. Fez referência aos imunizantes enviados em março deste ano. “As 80 milhões de doses de vacinas adquiridas para a Campanha Nacional de Vacinação contra

Influenza foram distribuídas aos Estados e Distrito Federal de forma proporcional e destinada aos públicos específicos da campanha. A pasta esclarece, ainda, que acompanha com atenção o aumento de casos de Influenza em alguns Estados. Neste momento, a pasta avalia as evidências científicas em relação à eficácia da vacina utilizada na campanha deste ano para a prevenção da nova cepa circulante”, disse o texto.

Na transmissão ao vivo, Morando também defendeu a manutenção de medidas sanitárias para combater a disseminação do coronavírus. A FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André, confirmou ontem os primeiros casos de Covid-19 provocados pela variante ômicron na região – mais informações na página 1 de Setecidades. Foram detectados dois casos em São Bernardo e um em São Caetano. “(A identificação pelo centro universitário) Aumenta a necessidade da máscara. A gente não pode fazer um ‘libera geral’. Muito cuidado”, alertou.

Outro tema abordado pelo chefe do Executivo foram crimes cometidos por motociclistas na cidade, ao comentar mensagem de internauta que acompanhava a live. “A polícia vai atrás. São vândalos que ficam estourando os escapamentos. A gente faz o que pode. Além de tudo, o motoqueiro foge muito rápido. A gente lamenta essas atitudes”, respondeu à moradora, que reclamou de assaltos.