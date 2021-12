Estado articula PPP com prefeituras, diz secretário

Arthur Gandini



O Palácio dos Bandeirantes tem costurado, com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a realização de uma PPP (Parceria Público-Privada) voltada a investimentos em habitação na região. A informação foi dada ontem pelo secretário estadual em exercício de Habitação, Fernando Marangoni (DEM). Em live pelo Facebook do Diário, ele defendeu o modelo com a meta de que sejam construídas mais de 10 mil unidades habitacionais. “A região tem os maiores índices de adensamento populacional do País. Nós temos uma obrigação de fazer produção de larga escala. Muitos municípios têm procurado o Estado para fazer esse desenho e já começamos uma conversa com o Consórcio para a gente tentar desenhar uma PPP”, relatou.

Marangoni ocupava o cargo de secretário de Habitação de Santo André até janeiro de 2019, quando assumiu o posto de secretário adjunto na mesma pasta do Estado. Afirma que a futura PPP já foi conversada com os prefeitos da região, e que a expectativa é de que os estudos para a criação da parceria iniciem em janeiro, o que passa pela escolha da empresa responsável por construir as unidades habitacionais. A intenção é que as obras comecem no ano que vem.

Marangoni defendeu que haja coordenação entre os municípios da região, o Estado e o Palácio do Planalto para a realização de investimentos em habitação no Grande ABC. Criticou que a parceria não é possível devido à omissão do governo Jair Bolsonaro (PL). “A gente vive uma falência da habitação de interesse social por parte do governo federal e a gente não pode ficar olhando. Por isso o governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia duplicaram o orçamento da habitação no Estado”, argumentou.