Prefeito de Mauá vira as costas para o povo

Da Redação



29/12/2021 | 04:21



É impressionante a capacidade do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), de se esconder no momento em que a população mais precisa do poder público. Ontem, no início da tarde, enquanto a região era atingida pelas fortes chuvas, o petista não apareceu para dizer o que poderia estar sendo feito pela administração e, pelo menos, prestar solidariedade aos mauaenses. Enquanto isso, viralizavam imagens de alagamentos no Centro da cidade, no terminal de ônibus e na estação de trem. Somente à noite, mandou uma nota protocolar, sem falar do que foi feito. Comportamento bem diferente do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que fez vídeos e foi às ruas, ao lado do vice-prefeito Luiz Zacarias (PT), vistoriar locais atingidos e encontrar soluções para minimizar o impacto dos moradores. Já a atitude do petista fez lembrar a reação do então prefeito Oswaldo Dias (PT), que em 2011 disse que não tinha que ir ao Morro do Macuco, local onde morreram cinco pessoas soterradas por causa das chuvas. O modus operandi é o mesmo. E quem segue sofrendo é o morador de Mauá.

Bastidores

Chamou a polícia

Pouco tempo depois de anunciar projeto que previa a construção de espaço exclusivo para que motoqueiros pudessem fazer manobras radicais com segurança e sem riscos à população, como empinar as motos, o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), pediu ajuda da Polícia Militar justamente para coibir esse tipo de prática em ruas da cidade. Além de perigosas para os próprios pilotos, as manobras colocam em risco moradores, que também são incomodados pelo barulho durante a madrugada. Na primeira operação, segunda-feira, foram apreendidas 28 motocicletas com documentação vencida e sem placa, veículos que não necessariamente sejam usados nessa ‘brincadeira’.

Dupla função?

Marqueteiro do ex-deputado federal Vanderlei Siraque nas prévias do PT em 2007 e na disputa pela Prefeitura de Santo André em 2008 e também do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), na corrida pelo Paço mauaense em 2020, Tarcísio Tadeu Garcia Pereira foi nomeado como secretário adjunto de Governo da gestão mauaense. Ele foi empossado no dia 7 de dezembro. Segundo corre nos bastidores da política da cidade, Tarcísio Tadeu também deverá ser o coordenador da campanha a deputado estadual do petista Rômulo Fernandes, secretário de Planejamento da gestão de Marcelo Oliveira.

Mudança à vista

Informações no meio político de São Caetano dão conta de que o jornalista Fernando Scarmelloti não seguirá à frente da área de Comunicação da Prefeitura, cargo que exerceu durante o mandato interino de Tite Campanella (Cidadania). Ontem, quando o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) publicou portaria exonerando todos os servidores comissionados da administração direta e indireta, muita gente já entendeu que o momento é de análise caso a caso. O destino de Scarmelloti deverá ser a Câmara de São Caetano, na função de ouvidor.